Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak hamle için düğmeye bastı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda dünya yıldızı Bernardo Silva için devreye girdi. Manchester City'nin Portekizli yıldızından gelen son açıklamalar, "Cimbom" camiasında heyecana sebep oldu.

HABERİN ÖZETİ Bernardo Silva'dan sürpriz ayrılık mesajı! Yıldız isimden Galatasaray sinyali: Menajerine tüm yetkileri verdi Galatasaray, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etmek için harekete geçti. Bernardo Silva, İngiltere'nin iklimine ve yaşam tarzına adapte olmakta zorlandığını ve Portekiz ile büyük farklar olduğunu belirtti. Silva, Manchester City ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve menajerine transfer tekliflerini değerlendirme yetkisi verdiğini ifade etti. Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Benfica ve Juventus'un da Bernardo Silva'yı transfer listesine aldığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı. Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 42 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

"MANCHESTER LİZBON'DA OLSAYDI 40 YAŞIMA KADAR KALIRDIM"

9 yıldır İngiliz devi Manchester City forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Ada'daki geleceğine dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Tam bir Akdeniz insanı olduğunu vurgulayan Silva, İngiltere'nin iklimine ve yaşam tarzına alışamadığını şu sözlerle ifade etti: "Portekiz ile İngiltere arasında kültürel olarak; hava, yemek ve yaşam tarzı anlamında büyük farklar var. Hep şaka yaparım; 'Manchester City Avrupa'nın güneyinde olsaydı, beni gönderene kadar ayrılmazdım' diye. Eğer bu şehir Lizbon'da olsaydı 40 yaşıma kadar burada oynardım ancak adapte olmak kolay değil."

BERNARDO SİLVA AYRILIĞA HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız için Manchester City cephesinde henüz yeni bir sözleşme hamlesi yok. Menajer Pep Guardiola'nın "Bernardo'yu çok seviyorum ama kararına saygı duyacağım" açıklaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Temsilcisine transfer tekliflerini değerlendirme yetkisi veren Silva'nın rotası, güneşli bir iklim ve iddialı bir proje arayışıyla İstanbul olabilir.

DEVLERİN YARIŞI: GALATASARAY'IN RAKİPLERİ GÜÇLÜ

Sarı-kırmızılı yönetim, Silva'nın "yeşil ışık" yakan tavrını resmiyete dökmek için hazırlıklarını hızlandırırken, transferde yalnız değil. Portekizli yıldızın transfer listesinde şu dünya devleri de yer alıyor:

Takım Oyuncu Durum Galatasaray Silva "Yeşil ışık" yakan tavır Barcelona Silva Transfer listesinde Benfica Silva Transfer listesinde Juventus Silva Transfer listesinde

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Manchester City ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan tecrübeli orta saha, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Hem liderlik özellikleri hem de teknik kapasitesiyle Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor.