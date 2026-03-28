Bernardo Silva'dan sürpriz ayrılık mesajı! Yıldız isimden Galatasaray sinyali: Menajerine tüm yetkileri verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak hamle için düğmeye bastı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda dünya yıldızı Bernardo Silva için devreye girdi. Manchester City'nin Portekizli yıldızından gelen son açıklamalar, "Cimbom" camiasında heyecana sebep oldu.
9 yıldır İngiliz devi Manchester City forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Ada'daki geleceğine dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Tam bir Akdeniz insanı olduğunu vurgulayan Silva, İngiltere'nin iklimine ve yaşam tarzına alışamadığını şu sözlerle ifade etti: "Portekiz ile İngiltere arasında kültürel olarak; hava, yemek ve yaşam tarzı anlamında büyük farklar var. Hep şaka yaparım; 'Manchester City Avrupa'nın güneyinde olsaydı, beni gönderene kadar ayrılmazdım' diye. Eğer bu şehir Lizbon'da olsaydı 40 yaşıma kadar burada oynardım ancak adapte olmak kolay değil."
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız için Manchester City cephesinde henüz yeni bir sözleşme hamlesi yok. Menajer Pep Guardiola'nın "Bernardo'yu çok seviyorum ama kararına saygı duyacağım" açıklaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Temsilcisine transfer tekliflerini değerlendirme yetkisi veren Silva'nın rotası, güneşli bir iklim ve iddialı bir proje arayışıyla İstanbul olabilir.
Sarı-kırmızılı yönetim, Silva'nın "yeşil ışık" yakan tavrını resmiyete dökmek için hazırlıklarını hızlandırırken, transferde yalnız değil. Portekizli yıldızın transfer listesinde şu dünya devleri de yer alıyor:
|Takım
|Oyuncu
|Durum
|Galatasaray
|Silva
|"Yeşil ışık" yakan tavır
|Barcelona
|Silva
|Transfer listesinde
|Benfica
|Silva
|Transfer listesinde
|Juventus
|Silva
|Transfer listesinde
Bu sezon Manchester City ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan tecrübeli orta saha, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Hem liderlik özellikleri hem de teknik kapasitesiyle Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor.