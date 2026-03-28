Galatasaray’dan yerli transfer operasyonu! İtalya’dan milli yıldız, Süper Lig’den genç yetenek geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, önümüzdeki sezon değişecek yabancı kuralına hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattını millileştirmek için kolları sıvadı.

İTALYA’DAN MÜJDELİ HABER: ZEKİ ÇELİK KARTLARI YENİDEN DAĞITIYOR

Galatasaray’ın sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Zeki Çelik için İtalyan basınından dev iddia geldi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Roma ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan 29 yaşındaki milli futbolcu, Cimbom’un radarına girdi.

Başlık Detay Sözleşme Durumu Roma ile yeni kontrat görüşmeleri sürse de henüz imza atılmadı. Sezon Karnesi Bu sezon İtalya’da 37 resmi maçta boy gösteren Zeki, 1 gol ve 4 asistlik performansıyla istikrarını kanıtladı. Transfer Stratejisi Galatasaray, tecrübeli oyuncunun Roma ile bağlarını koparmasını bekliyor ve "bedelsiz" veya uygun bir bonservisle operasyonu bitirmeyi hedefliyor.

SAVUNMAYA "JOKER" TAKVİYE: ÜMİT AKDAĞ RADARDA

Sadece tecrübe değil, potansiyel peşinde de koşan Aslan, rotasını Akdeniz’e çevirdi. Alanyaspor formasıyla bu sezon devleşen Ümit Akdağ, sarı-kırmızılıların savunma rotasyonu için düşündüğü en güçlü aday.

Özellik Açıklama Çok Yönlülük 22 yaşındaki oyuncu hem sol stoper hem de sol bek mevkilerinde görev alabiliyor. Pasaport Avantajı Romanya vatandaşlığı da bulunan Ümit, Romanya Milli Takımı'ndan da davet alarak kalitesini tescilledi. İstatistik Bu sezon 30 maçta 1 gol ve 3 asist üreterek skora katkı veren savunmacılar arasına girdi.

YENİ YABANCI KURALI ÖNCESİ "YERLİ" KALKANI

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yerli oyuncu kullanımına yönelik teşvikleri ve kontenjan sınırlamaları, Galatasaray'ı bu hamlelere itiyor. Savunma kurgusunu Türk yıldızlarla güçlendirmek isteyen teknik heyet, Zeki ve Ümit transferleriyle hem rotasyonu genişletmeyi hem de kaliteyi artırmayı planlıyor.