Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray’dan yerli transfer operasyonu! İtalya’dan milli yıldız, Süper Lig’den genç yetenek geliyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da yerli operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, İtalya devinde forma giyen milli sağ bek ve Süper Lig’in yükselen yıldız stoperi için harekete geçti. Yeni yabancı kuralı öncesi savunmayı sağlama almak isteyen Aslan'ın listesindeki o iki sürpriz isim belli oldu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 09:20
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 09:25

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, önümüzdeki sezon değişecek yabancı kuralına hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattını millileştirmek için kolları sıvadı.

İTALYA’DAN MÜJDELİ HABER: ZEKİ ÇELİK KARTLARI YENİDEN DAĞITIYOR

Galatasaray’ın sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Zeki Çelik için İtalyan basınından dev iddia geldi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Roma ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan 29 yaşındaki milli futbolcu, Cimbom’un radarına girdi.

BaşlıkDetay
Sözleşme DurumuRoma ile yeni kontrat görüşmeleri sürse de henüz imza atılmadı.
Sezon KarnesiBu sezon İtalya’da 37 resmi maçta boy gösteren Zeki, 1 gol ve 4 asistlik performansıyla istikrarını kanıtladı.
Transfer StratejisiGalatasaray, tecrübeli oyuncunun Roma ile bağlarını koparmasını bekliyor ve "bedelsiz" veya uygun bir bonservisle operasyonu bitirmeyi hedefliyor.
SAVUNMAYA "JOKER" TAKVİYE: ÜMİT AKDAĞ RADARDA

Sadece tecrübe değil, potansiyel peşinde de koşan Aslan, rotasını Akdeniz’e çevirdi. Alanyaspor formasıyla bu sezon devleşen Ümit Akdağ, sarı-kırmızılıların savunma rotasyonu için düşündüğü en güçlü aday.

ÖzellikAçıklama
Çok Yönlülük22 yaşındaki oyuncu hem sol stoper hem de sol bek mevkilerinde görev alabiliyor.
Pasaport AvantajıRomanya vatandaşlığı da bulunan Ümit, Romanya Milli Takımı'ndan da davet alarak kalitesini tescilledi.
İstatistikBu sezon 30 maçta 1 gol ve 3 asist üreterek skora katkı veren savunmacılar arasına girdi.
YENİ YABANCI KURALI ÖNCESİ "YERLİ" KALKANI

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yerli oyuncu kullanımına yönelik teşvikleri ve kontenjan sınırlamaları, Galatasaray'ı bu hamlelere itiyor. Savunma kurgusunu Türk yıldızlarla güçlendirmek isteyen teknik heyet, Zeki ve Ümit transferleriyle hem rotasyonu genişletmeyi hem de kaliteyi artırmayı planlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sözleşmesi...
Fenerbahçe'de savunmaya dünya yıldızı! Yönetim onayı verdi: Oosterwolde gidiyor, Hollandalı duvar geliyor
