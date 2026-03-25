Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sözleşmesi...

Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da tüm dikkatler Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna odaklanmış durumda. Bu doğrultuda gelecek sezonun kadro planlamasına erken başlayan Aslan, takımın tecrübeli ön liberosu Mario Lemina için sürpriz bir hamle yaptı.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Galatasaray'daki ikinci döneminde sergilediği performansla orta sahanın sigortası haline gelen Lemina, teknik heyetten tam not aldı. Okan Buruk'un, tecrübeli oyuncunun hem saha içi liderliğinden hem de fiziksel kalitesinden oldukça memnun olduğu ve yönetime "Mutlaka takımda kalmalı" raporu sunduğu öğrenildi.
Transfer sürecinin detayları da netleşmeye başladı. Mario Lemina'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. Yapılacak son görüşmenin ardından, Gabonlu yıldızın kontratı resmen 2027 yılına kadar uzatılacak.