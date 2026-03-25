Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sözleşmesi...

Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da tüm dikkatler Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna odaklanmış durumda. Bu doğrultuda gelecek sezonun kadro planlamasına erken başlayan Aslan, takımın tecrübeli ön liberosu Mario Lemina için sürpriz bir hamle yaptı.

MARİO LEMİNA İLE SÖZLEŞME UZATILIYOR

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Galatasaray'daki ikinci döneminde sergilediği performansla orta sahanın sigortası haline gelen Lemina, teknik heyetten tam not aldı. Okan Buruk'un, tecrübeli oyuncunun hem saha içi liderliğinden hem de fiziksel kalitesinden oldukça memnun olduğu ve yönetime "Mutlaka takımda kalmalı" raporu sunduğu öğrenildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR: İMZALAR AN MESELESİ

Transfer sürecinin detayları da netleşmeye başladı. Mario Lemina'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. Yapılacak son görüşmenin ardından, Gabonlu yıldızın kontratı resmen 2027 yılına kadar uzatılacak.