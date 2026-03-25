Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sözleşmesi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, rotayı tamamen yerel kupalara çevirirken iç transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Gabonlu yıldız Mario Lemina ile ilgili sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 15:15
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 15:15

Avrupa defterini kapatan 'da tüm dikkatler ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna odaklanmış durumda. Bu doğrultuda gelecek sezonun kadro planlamasına erken başlayan Aslan, takımın tecrübeli ön liberosu Mario Lemina için sürpriz bir hamle yaptı.

MARİO LEMİNA İLE SÖZLEŞME UZATILIYOR

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Galatasaray'daki ikinci döneminde sergilediği performansla orta sahanın sigortası haline gelen Lemina, teknik heyetten tam not aldı. 'un, tecrübeli oyuncunun hem saha içi liderliğinden hem de fiziksel kalitesinden oldukça memnun olduğu ve yönetime "Mutlaka takımda kalmalı" raporu sunduğu öğrenildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR: İMZALAR AN MESELESİ

Transfer sürecinin detayları da netleşmeye başladı. Mario Lemina'nın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. Yapılacak son görüşmenin ardından, Gabonlu yıldızın kontratı resmen 2027 yılına kadar uzatılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Okan Buruk kararını verdi: 23 Milyon Euroluk yıldızla yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor
