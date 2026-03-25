Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor

Trendyol Süper Lig’de üst üste yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, rotayı gelecek sezonun kadro planlamasına çevirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile istikrar mesajı veren sarı-lacivertli yönetim, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı.

ALMAN YILDIZ JULİAN BRANDT RADARDA

Savunma ve forvet hattındaki eksikleri gidermek için yoğun mesai harcayan Kanarya, asıl büyük sürprizi orta sahada yapmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü yıldızı Julian Brandt'ı listesine ekledi.

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, "bedelsiz" transfer fırsatıyla Avrupa devlerinin de iştahını kabartıyor.

TRANSFERDE DEV RAKİPLER: ASTON VİLLA VE ROMA

Fenerbahçe'nin bu transferdeki işi hiç de kolay değil. Haberin detaylarına göre Alman yıldız için Premier Lig ekibi Aston Villa ve İtalya'dan Roma da devrede. Sarı-lacivertli kurmaylar, Brandt’ı ikna etmek için Domenico Tedesco faktörünü ve iddialı bir projeyi masaya koymayı planlıyor.

JULİAN BRANDT’IN BU SEZONKİ KARNESİ

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla sergilediği performansla göz dolduruyor. İşte Brandt'ın güncel verileri:

Kategori Değer Maç Sayısı 34 Gol 10 Asist 3 Piyasa Değeri 20 Milyon Euro Mevki 10 Numara, Kanat

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA

Geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe, Brandt hamlesiyle hem 10 numara pozisyonundaki boşluğu doldurmayı hem de taraftarını heyecanlandırmayı hedefliyor. Tedesco ve Özek ikilisinin raporları doğrultusunda, transfer operasyonunun önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.