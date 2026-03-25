Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe transferde gaza bastı. Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek yönetiminde yeni sezonun kadrosunu kuran sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund’un Alman yıldızı için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de üst üste yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda yara alan , rotayı gelecek sezonun kadro planlamasına çevirdi.

Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor

Teknik direktör ve sportif direktör Devin Özek ile istikrar mesajı veren sarı-lacivertli yönetim, piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor

ALMAN YILDIZ JULİAN BRANDT RADARDA

Savunma ve forvet hattındaki eksikleri gidermek için yoğun mesai harcayan Kanarya, asıl büyük sürprizi orta sahada yapmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, ’un dünyaca ünlü yıldızı Julian Brandt'ı listesine ekledi.

Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, "bedelsiz" transfer fırsatıyla Avrupa devlerinin de iştahını kabartıyor.

TRANSFERDE DEV RAKİPLER: ASTON VİLLA VE ROMA

Fenerbahçe'nin bu transferdeki işi hiç de kolay değil. Haberin detaylarına göre Alman yıldız için Premier Lig ekibi Aston Villa ve İtalya'dan Roma da devrede. Sarı-lacivertli kurmaylar, Brandt’ı ikna etmek için Domenico Tedesco faktörünü ve iddialı bir projeyi masaya koymayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor

JULİAN BRANDT’IN BU SEZONKİ KARNESİ

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla sergilediği performansla göz dolduruyor. İşte Brandt'ın güncel verileri:

KategoriDeğer
Maç Sayısı34
Gol10
Asist3
Piyasa Değeri20 Milyon Euro
Mevki10 Numara, Kanat

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA

Geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe, Brandt hamlesiyle hem 10 numara pozisyonundaki boşluğu doldurmayı hem de taraftarını heyecanlandırmayı hedefliyor. Tedesco ve Özek ikilisinin raporları doğrultusunda, transfer operasyonunun önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Dortmund'un yıldızına kanca! Tedesco onay verdi: Orta sahaya Alman panzeri geliyor
