Galatasaray Liverpool maçında İstanbul’a hayran kalmıştı, şimdi imzaya geliyor! Dursun Özbek transferde bizzat devreye girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla Avrupa’nın devlerini dize getiren ve kasasını rekor gelirle dolduran Galatasaray, transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler, Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüteceği "yılın transferine" çevrildi.

HEDEFTEKİ DEV: VİRGİL VAN DİJK

Galatasaray’ın transfer listesinin en başında, Liverpool’un dünyaca ünlü tecrübeli stoperi Virgil van Dijk yer alıyor. Başkan Dursun Özbek’in "rüya transfer" olarak nitelendirdiği Hollandalı yıldız için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. 35 yaşına merdiven dayayan ancak fizik gücüyle gençlere taş çıkartan Van Dijk, kariyerinin son büyük imzasını RAMS Park’ta atmaya sıcak bakıyor.

RAMS PARK ATMOSFERİNE HAYRAN KALDI

Hollandalı yıldızın Galatasaray’a olan ilgisi sadece bir iddiadan ibaret değil. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılılara karşı üç kez rakip olan Van Dijk’ın, taraftarın sergilediği atmosfere adeta hayran olduğu öğrenildi. Ayrıca takımda vatandaşı Noa Lang’ın bulunması, tecrübeli savunmacının adaptasyon sürecini kolaylaştıracak en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor.

TRANSFERİN ANAHTARI KONATE’NİN ELİNDE

Bu dev transferin gerçekleşmesi için gözler bir yandan da İngiltere’de olacak. Liverpool, sözleşmesi sona erecek olan Fransız stoperi Ibrahima Konate ile henüz orta yolu bulamadı. Eğer Liverpool, Konate ile sözleşme yenilerse, Van Dijk’ın Galatasaray’a gidişine yeşil ışık yakacak. Ancak iki as stoperini birden kaybetmek istemeyen İngiliz devinin tavrı, Haziran ayındaki görüşmelerde netlik kazanacak.

İSTATİSTİKLERİ DUDAK ISIRTIYOR

Oyuncu Sezon Resmi Maç Sayısı Gol Asist Rolü Van Dijk Bu Sezon 45 5 3 Kilit Taş

DURSUN ÖZBEK YİNE "NOKTA ATIŞI" PEŞİNDE

Hatırlanacağı üzere sezon başında Ederson yerine Uğurcan Çakır transferinde ısrarcı olan ve bu hamlesiyle büyük başarı elde eden Başkan Dursun Özbek, bu kez Van Dijk operasyonuyla savunmayı sağlama almayı planlıyor. Özbek’in Haziran ayında bizzat İngiltere’ye giderek bu transferi bitirmesi bekleniyor.