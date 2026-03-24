Galatasaray transferde gövde gösterisi yapıyor! Real Madrid'in 45 Milyon Euro'luk yıldızı aslan oluyor: Transferde devler sıraya girdi!

Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. zaferine odaklanan Galatasaray, milli arada boş durmuyor. Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan yönetim, dünya futbolunun son dönemdeki en çok konuşulan isimlerinden biri için İspanya seferine hazırlanıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk’un onay verdiği o isim, Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki süper yetenek Franco Mastantuono.

REAL MADRID KİRALIK LİSTESİNE KOYDU

İspanyol devi Real Madrid’in, 2025 yazında Arjantin ekibi River Plate’e tam 45 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Mastantuono, yıldızlar topluluğu kadroda beklediği süreyi bulamadı.

Madrid ekibi, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldızın "pişmesi" ve düzenli forma giyebilmesi için kiralık formülüne sıcak bakıyor.

İSTATİSTİKLERİ VE TALİPLERİ

Oyuncu Yaş Lig Maç Sayısı Dakika Gol İlgilenen Kulüpler Mastantuono 18 La Liga 16 772 1 Galatasaray, Brighton, Tottenham

ASLAN'IN KOZU: ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DÜZENLİ FORMA

Galatasaray yönetimi, genç yıldıza Şampiyonlar Ligi vitrinini ve ilk 11 garantisini sunarak transferde bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Taraftarı şimdiden heyecanlandıran bu hamle, Sarı-kırmızılıların transfer piyasasındaki gücünü bir kez daha kanıtlar nitelikte.