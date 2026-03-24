Fenerbahçe'de yılın transfer bombası: Tedesco istedi, yönetim 'Tamam' dedi! Alman yıldız için servet değerinde teklif...

Süper Lig’de Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetim, orta sahada taşları yerinden oynatacak dev bir operasyon için düğmeye bastı.

FRED VE ALVAREZ YOLCU

Yeni sezon planlamasında radikal kararlar alan Fenerbahçe’de gelen bilgilere göre Edson Alvarez’in bonservisinin alınmasından vazgeçilirken, Brezilyalı yıldız Fred ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki ismin boşluğunu dolduracak isim ise Avrupa futbolunun zirvesinden seçildi.

TEDESCO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR!

Transferin perde arkasında ise tanıdık bir isim var. Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04 döneminden öğrencisi olan Goretzka’yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyan hocanın bu talebi üzerine harekete geçen yönetim, Alman yıldızın menajerlik şirketi ROOF ile ilk teması kurdu.

İŞTE MASADAKİ RAKAM

Alman devi Bayern Münih ile ipleri koparma noktasına gelen 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın transfer şartları da gün yüzüne çıktı. Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından sarı-lacivertli kulübe iletilen talepler arasında 2029 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme, yıllık 7 milyon Euro net maaş ve 10 milyon Euro tutarında bir imza parası yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu astronomik rakamlar karşısında geri adım atmayarak Goretzka'nın tüm şartlarını karşılamaya hazır olduklarını bildirdi. Tarafların önümüzdeki günlerde bu dev operasyonu noktalamak adına resmi görüşmeler için masaya oturması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Ancak bu transfer hiç de kolay olmayacak. Goretzka’nın tek talibi Fenerbahçe değil. Alman Panzeri’nin peşinde Juventus, Milan, Manchester United, Arsenal ve hatta ezeli rakip Galatasaray gibi dev kulüpler bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Goretzka, toplam 1.775 dakika süre aldı. Deneyimli orta saha, bu süreçte takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.