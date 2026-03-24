Fenerbahçe'de yılın transfer bombası: Tedesco istedi, yönetim 'Tamam' dedi! Alman yıldız için servet değerinde teklif...

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, hem Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken hem de gelecek sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Schalke 04 döneminden eski öğrencisi olan ve Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan o dünya yıldızı için tüm şartlar zorlanıyor. İşte detaylar...

’de Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren , bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetim, orta sahada taşları yerinden oynatacak dev bir operasyon için düğmeye bastı.

FRED VE ALVAREZ YOLCU

Yeni sezon planlamasında radikal kararlar alan Fenerbahçe’de gelen bilgilere göre Edson Alvarez’in bonservisinin alınmasından vazgeçilirken, Brezilyalı yıldız Fred ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki ismin boşluğunu dolduracak isim ise Avrupa futbolunun zirvesinden seçildi.

TEDESCO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR!

Transferin perde arkasında ise tanıdık bir isim var. Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04 döneminden öğrencisi olan Goretzka’yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyan hocanın bu talebi üzerine harekete geçen yönetim, Alman yıldızın menajerlik şirketi ROOF ile ilk teması kurdu.

İŞTE MASADAKİ RAKAM

Alman devi ile ipleri koparma noktasına gelen 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın şartları da gün yüzüne çıktı. Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından sarı-lacivertli kulübe iletilen talepler arasında 2029 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme, yıllık 7 milyon Euro net maaş ve 10 milyon Euro tutarında bir imza parası yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu astronomik rakamlar karşısında geri adım atmayarak Goretzka'nın tüm şartlarını karşılamaya hazır olduklarını bildirdi. Tarafların önümüzdeki günlerde bu dev operasyonu noktalamak adına resmi görüşmeler için masaya oturması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Ancak bu transfer hiç de kolay olmayacak. Goretzka’nın tek talibi Fenerbahçe değil. Alman Panzeri’nin peşinde Juventus, Milan, Manchester United, Arsenal ve hatta ezeli rakip Galatasaray gibi dev kulüpler bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Goretzka, toplam 1.775 dakika süre aldı. Deneyimli orta saha, bu süreçte takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İŞTE MASADAKİ RAKAM
OyuncuLeon Goretzka
Yaş31
Mevcut KulübüBayern Münih
Fenerbahçe'ye İletilen Şartlar:
Sözleşme Süresi2029 yılına kadar
Yıllık Maaş7 milyon Euro
İmza Parası10 milyon Euro
Fenerbahçe Yönetiminin Cevabı: "Goretzka'nın tüm şartlarını karşılamaya hazırız."
Diğer İlgilenen Kulüpler:
Juventus, Milan, Manchester United, Arsenal, Galatasaray
Bu Sezonki Performansı (Bayern Münih):
Toplam Maç37
Süre1.775 dakika
Gol2
Asist2
