Fenerbahçe'de transfer harekatı: Hollanda’da çifte operasyon: Yönetim 2 genç yıldızı tribünden izledi

Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Scout ekibiyle koordineli ilerleyen sarı-lacivertliler, rotayı Hollanda’ya çevirdi.

Hollanda basınından sızan bilgilere göre Kanarya, NEC Nijmegen forması giyen iki genç yıldız adayı için resmen düğmeye bastı.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM: ERTAN TORUNOĞULLARI TAKİPTE

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns’in haberine göre, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde oynanan NEC Nijmegen – Heerenveen mücadelesini tribünden izledi. Torunoğulları’nın çantasındaki raporun odağında ise iki isim vardı: Sami Ouaissa ve Başar Önal.

SAMİ OUAİSSA İÇİN DEV RAKİP: PSV PEŞİNDE!

Fenerbahçe’nin radarına giren 21 yaşındaki Sami Ouaissa, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. Sadece sarı-lacivertlilerin değil, Hollanda’nın köklü kulübü PSV Eindhoven'ın da genç oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Nijmegen'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ouaissa, bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

KANATLARA YERLİ TAKVİYESİ: BAŞAR ÖNAL FIRTINASI

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Başar Önal. Alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla da boy gösteren genç kanat oyuncusu, skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. Hollanda ekibiyle bu sezon 29 maça çıkan Önal 8 gol atıp 8 asistlik skor katkısı üretirken, milli takımla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

GELECEĞİN KADROSU KURULUYOR

Fenerbahçe'nin özellikle yüksek potansiyelli ve piyasa değeri artabilecek isimlere yönelmesi, yeni sezon planlamasının "gençleştirme ve yatırım" üzerine kurulduğunun sinyallerini veriyor.