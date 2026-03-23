Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de transfer harekatı: Hollanda’da çifte operasyon: Yönetim 2 genç yıldızı tribünden izledi

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de transferin şifresi Hollanda’da çözülüyor. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen’in iki genç yıldızı için 'çıkarma' yaptı. PSV’nin de peşinde olduğu o isimler bizzat tribünden izlendi. İşte o isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 14:54

Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Scout ekibiyle koordineli ilerleyen sarı-lacivertliler, rotayı Hollanda’ya çevirdi.

Hollanda basınından sızan bilgilere göre Kanarya, NEC Nijmegen forması giyen iki genç yıldız adayı için resmen düğmeye bastı.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM: ERTAN TORUNOĞULLARI TAKİPTE

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns’in haberine göre, Fenerbahçe Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde oynanan NEC Nijmegen – Heerenveen mücadelesini tribünden izledi. Torunoğulları’nın çantasındaki raporun odağında ise iki isim vardı: Sami Ouaissa ve Başar Önal.

SAMİ OUAİSSA İÇİN DEV RAKİP: PSV PEŞİNDE!

Fenerbahçe’nin radarına giren 21 yaşındaki Sami Ouaissa, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. Sadece sarı-lacivertlilerin değil, Hollanda’nın köklü kulübü PSV Eindhoven'ın da genç oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Nijmegen'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ouaissa, bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

KANATLARA YERLİ TAKVİYESİ: BAŞAR ÖNAL FIRTINASI

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Başar Önal. Alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla da boy gösteren genç kanat oyuncusu, skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. Hollanda ekibiyle bu sezon 29 maça çıkan Önal 8 gol atıp 8 asistlik skor katkısı üretirken, milli takımla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

GELECEĞİN KADROSU KURULUYOR

Fenerbahçe'nin özellikle yüksek potansiyelli ve piyasa değeri artabilecek isimlere yönelmesi, yeni sezon planlamasının "gençleştirme ve yatırım" üzerine kurulduğunun sinyallerini veriyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.