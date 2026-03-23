Osimhen ameliyat masasında! Galatasaray'da kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe derbisi riske girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’den gelen haberle sarsıldı.

Mücadelenin henüz başında ikili mücadele sırasında koluna darbe alan Osimhen, yaşadığı büyük acıya rağmen oyuna devam ederek ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı. Ancak ağrılarının artması üzerine sağlık heyetinin müdahalesiyle devre arasında oyundan alınan yıldız futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde kolunda kırık olduğu belirlendi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: AMELİYATA ALINDI

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarını üzen haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen’in ameliyata alındığı belirtildi:

"Futbolcumuz Victor Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu ve operasyonun detaylarıyla ilgili gerekli açıklama, ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan paylaşılacaktır."

OSİMHEN'İN GALATASARAY'DA KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

Geçirdiği sakatlığın ardından ameliyata giren yıldız golcü, daha önce yaptığı açıklamada sahalara dönüş için 5-6 haftalık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Bu süreçte takımını önemli karşılaşmalarda yalnız bırakacak.

EN AZ 5 MAÇTA YOK

Osimhen’in Süper Lig’de Trabzonspor (deplasman), Göztepe (deplasman), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (deplasman) mücadelelerinde forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği karşılaşmasını da kaçırma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.