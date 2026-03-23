Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

Galatasaray’da Mauro Icardi devri resmen kapanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların aşkı haline gelen Arjantinli golcünün sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sözleşme uzatılmayacağı haberiyle sarsılan camiada, Arjantinli yıldızın yeni adresi ve imza atacağı dev kulüp de netlik kazandı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 12:24

2022-2023 sezonunda kiralık olarak gelip Türkiye'yi ayağa kaldıran, ardından bonservisi alınarak tarihinin unutulmazları arasına giren , sarı-kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

Son gelen bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcüyle yeni bir kontrat yapmama kararı aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

ARJANTİN BASINI BOMBAYI PATLATTI: "YENİ ROTASI İTALYA"

Icardi’nin geleceğiyle ilgili en net iddia ülkesi Arjantin’den geldi. Bir süredir Arjantin ekiplerinin radarında olduğu konuşulan Icardi için kararın verildiği ve yıldız oyuncunun kariyerine Güney Amerika’da değil, yeniden Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi. Sevgilisi China Suarez ile birlikte hayatlarını nerede sürdürecekleri konusunda ortak bir karara varan ikilinin, İtalya’ya dönüş için gün saydığı aktarıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA!

İtalyan devi ’un, Icardi’yi kadrosuna katmak için kolları sıvadığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia ediliyor. Arjantin basınında yer alan detaylara göre; Juventus yönetimi ve Icardi’nin temsilcileri yıllık ücret ve bonuslar üzerindeki pürüzleri gidermek üzere. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

"ITALYAN İŞİ" GERİ DÖNÜYOR

Icardi'nin daha önce 'da Inter ve Sampdoria formalarıyla gösterdiği efsanevi performans, Juventus'un bu hamlesindeki en büyük etken olarak görülüyor. China Suarez’in de moda dünyasındaki kariyeri ve yaşam tercihi nedeniyle İtalya seçeneğine tam destek verdiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

BİR DEVRİN SONU: ICARDİ'NİN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray taraftarının "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleştirdiği Mauro Icardi, İstanbul'da geçirdiği 4 sezona sığdırdığı başarılarla kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılı ekiple 126 maça çıkan yıldız golcü, 76 gol atıp 22 asistlik muazzam bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

Kulüpte geçirdiği 4 sezonda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere tam 5 kupa kaldıran Icardi, özellikle derbi maçlardaki bitiriciliğiyle taraftarın kalbinde silinmez bir iz bıraktı. Ancak görünen o ki, bu sezonun son düdüğüyle birlikte Icardi için "Çav Bella" vakti gelecek.

