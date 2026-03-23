Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi bitiyor! Yeni takımını duyurdular: Anlaşma tamam, sezon sonu imzalar atılıyor

2022-2023 sezonunda kiralık olarak gelip Türkiye'yi ayağa kaldıran, ardından bonservisi alınarak Galatasaray tarihinin unutulmazları arasına giren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor.

Son gelen bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcüyle yeni bir kontrat yapmama kararı aldı.

ARJANTİN BASINI BOMBAYI PATLATTI: "YENİ ROTASI İTALYA"

Icardi’nin geleceğiyle ilgili en net iddia ülkesi Arjantin’den geldi. Bir süredir Arjantin ekiplerinin radarında olduğu konuşulan Icardi için kararın verildiği ve yıldız oyuncunun kariyerine Güney Amerika’da değil, yeniden Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi. Sevgilisi China Suarez ile birlikte hayatlarını nerede sürdürecekleri konusunda ortak bir karara varan ikilinin, İtalya’ya dönüş için gün saydığı aktarıldı.

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA!

İtalyan devi Juventus’un, Icardi’yi kadrosuna katmak için kolları sıvadığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia ediliyor. Arjantin basınında yer alan detaylara göre; Juventus yönetimi ve Icardi’nin temsilcileri yıllık ücret ve bonuslar üzerindeki pürüzleri gidermek üzere. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

"ITALYAN İŞİ" GERİ DÖNÜYOR

Icardi'nin daha önce Serie A'da Inter ve Sampdoria formalarıyla gösterdiği efsanevi performans, Juventus'un bu hamlesindeki en büyük etken olarak görülüyor. China Suarez’in de moda dünyasındaki kariyeri ve yaşam tercihi nedeniyle İtalya seçeneğine tam destek verdiği gelen bilgiler arasında.

BİR DEVRİN SONU: ICARDİ'NİN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray taraftarının "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleştirdiği Mauro Icardi, İstanbul'da geçirdiği 4 sezona sığdırdığı başarılarla kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılı ekiple 126 maça çıkan yıldız golcü, 76 gol atıp 22 asistlik muazzam bir performans sergiledi.

Kulüpte geçirdiği 4 sezonda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere tam 5 kupa kaldıran Icardi, özellikle derbi maçlardaki bitiriciliğiyle taraftarın kalbinde silinmez bir iz bıraktı. Ancak görünen o ki, bu sezonun son düdüğüyle birlikte Icardi için "Çav Bella" vakti gelecek.