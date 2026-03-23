Beşiktaş’ta Orkun Kökçü operasyonu! Avrupa devleri kapıda bekliyordu: Yıldız oyuncudan yönetime sürpriz transfer sözleri

Siyah-beyazlıların sezon başında rekor bonservisle kadrosuna kattığı kaptan Orkun Kökçü, Avrupa transfer piyasasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Liverpool ve Inter gibi devlerin radarında olan yıldız isim için Beşiktaş yönetimi son noktasını koydu.

ARNE SLOT VAZGEÇMİYOR: LİVERPOOL KANCAYI TAKTTI!

Feyenoord’da birlikte şampiyonluk yaşadığı eski hocası Arne Slot, Orkun Kökçü’yü Premier Lig’e götürmekte kararlı. Sezon başında Liverpool’un teklifini geri çevirerek "çocukluk aşkım" dediği Beşiktaş’a imza atan 25 yaşındaki maestro için İngiliz ekibi yeniden devrede. Sadece Ada değil, İtalyan devi Inter de milli futbolcuyu yakından takip eden kulüplerin başında geliyor.

"GİTMEYE NİYETİM YOK, TEK HAYALİM ŞAMPİYONLUK"

Transfer iddiaları Avrupa basınında manşetleri süslerken, Orkun Kökçü tarafında sessizlik bozuldu. Başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, Beşiktaş’ta yarım kalan bir hesabı olduğunu ve siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamadan takımdan ayrılmak istemediğini ilettiği öğrenildi. Tamamen sahaya odaklanan kaptan, hem kulübüyle kupalar kaldırmak hem de A Milli Takım ile Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KAPILARI KİLİTLEDİ! TAKIM ONUN ÜZERİNE KURULACAK

Siyah-beyazlı yönetim, Orkun Kökçü’yü sadece bir futbolcu değil, projenin merkezi olarak görüyor. Gelen bilgilere göre; gelen tüm teklifler hiç düşünülmeden reddedildi ve teknik ekip, önümüzdeki sezonun kadrosunu tamamen Orkun’un oyun zekası ve liderliği etrafında şekillendirecek. 30 milyon euroluk yatırımı korumakta kararlı olan yönetim, oyuncunun satılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.

HOLLANDA'DAN TÜRKİYE'YE ULAŞAN BAŞARI HİKAYESİ

Haarlem doğumlu olan ve Hollanda alt yaş kategorilerinde kaptanlık yapan Orkun, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanarak gönülleri fethetmişti. 2022/23 sezonunda Hollanda’da "Yılın Oyuncusu" seçilen yıldız isim, Ay-Yıldızlı formayla çıktığı 46 maçta 3 gol atarken, Beşiktaş orta sahasının da vazgeçilmez dinamosu haline geldi.