Galatasaray’da yaz transfer dönemi erken başladı! Liverpool yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: City’nin yıldız golcüsü 'Aslan' oluyor

Avrupa defterini kapatan ancak gözünü Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna diken Galatasaray, moral bozmak yerine transferde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda dünya yıldızlarını tek tek sarı-kırmızılı formayla buluşturan yönetim, yine uluslararası basında geniş yankı uyandıracak bir hamle için kolları sıvadı.

HEDEF: OMAR MARMOUSH

Adı Bernardo Silva ve Hakan Çalhanoğlu gibi dev isimlerle anılan Aslan'ın, gizli yürüttüğü operasyonda hedefindeki ismin Manchester City forması giyen Omar Marmoush olduğu ortaya çıktı.

AVRUPA VEDASI TRANSFER HAREKATINI HIZLANDIRDI

Sezonu çifte kupayla kapatarak taraftarının gönlünü almak isteyen yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına ilaç olacak o ismi belirledi. Hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde görev yapabilen 27 yaşındaki Mısırlı yıldız Omar Marmoush, sarı-kırmızılıların transfer listesinin en üst sırasına yerleşti.

MANCHESTER CİTY İLE KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

İngiliz deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için Galatasaray yönetimi kiralama formülünü devreye soktu. Bu sezon City formasıyla 29 resmi maçta görev alan ve 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Marmoush’un, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun çok yönlü oyun yapısı ve hücumdaki bitiriciliği, Okan Buruk’un taktik tahtasındaki en önemli eksikliği kapatacak nitelikte görülüyor.

DÜNYA BASINI BU HAMLEYİ KONUŞACAK

Galatasaray'ın bu girişimi, sadece Türkiye'de değil Avrupa transfer piyasasında da büyük ses getirecek cinsten. Osimhen, Sane ve Icardi gibi hamlelerle çıtayı zirveye taşıyan sarı-kırmızılılar, Marmoush operasyonuyla gelecek sezonun kadro iskeletini şimdiden kurmayı hedefliyor. Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken yıldız ismin, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip gelmeyeceği ise merak konusu.