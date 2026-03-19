Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi! UEFA'ya tazminat davası açılacak

Son dakika haberi: Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan yaptığı açıklamada, Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası açılacağını duyurdu.

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:46

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray, son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a konuk oldu. Liverpool'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Noa Lang, ciddi bir sakatlık yaşadı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, maç sonrası UEFA'ya şikayette bulunduklarını, UEFA'nın konuyu değerlendireceğini ve UEFA'ya tazminat davası açarak maaş mağduriyetlerinin giderilmesini talep edeceklerini belirtti.
Galatasaray, maç sonrasında UEFA temsilcilerine şikayette bulundu.
UEFA temsilcileri konuyu inceledi ve UEFA değerlendirecek.
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Dava ile maaş konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilecek.
Victor Osimhen'in kolu kırıldı, onun yerine oyuna dahil olan Noa Lang reklam panolarına çarptı ve başparmağından ciddi şekilde yaralandı.

"UEFA'YA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Noa Lang'ın sakatlığının ardından Galatasaray, UEFA'ya şikayette bulundu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT 'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz"

