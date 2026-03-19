Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi! UEFA'ya tazminat davası açılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray, son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a konuk oldu. Liverpool'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Noa Lang, ciddi bir sakatlık yaşadı.
Victor Osimhen'in kolu kırıldı, onun yerine oyuna dahil olan Noa Lang reklam panolarına çarptı ve başparmağından ciddi şekilde yaralandı.
Noa Lang'ın sakatlığının ardından Galatasaray, UEFA'ya şikayette bulundu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz"