SON DAKİKA!
Galatasaray'da Noa Lang ve Osimhen şoku! Kötü haberi sabah saatlerinde açıkladılar

Dün akşam oynanan Galatasaray-Liverpool maçında Noa Lang ve Osimhen sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcu için açıklama geldi. Lang'ın parmağında ciddi yaralanma olduğu belirtilirken, Osimhen'de de kırık tespit edildiği bildirildi. İşte Noa Lang ve Osimhen'in son sağlık durumu...

UEFA son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz , deplasmanda ile mücadele etti. Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, sarı-kırmızılılar lige veda etti. karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe alırken, Noa Lang da parmağından ciddi şekilde yaralandı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray'da Noa Lang ve Osimhen şoku! Kötü haberi sabah saatlerinde açıkladılar

OSİMHEN'İN KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da Noa Lang ve Osimhen şoku! Kötü haberi sabah saatlerinde açıkladılar

LANG AMELİYATA ALINDI: PARMAĞINDA CİDDİ KESİK VAR

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Galatasaray'da Noa Lang ve Osimhen şoku! Kötü haberi sabah saatlerinde açıkladılar
