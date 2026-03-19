Galatasaray elendi mi Liverpool Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Anfield’da oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0’lık net üstünlüğüyle tamamlandı.
Liverpool’un galibiyetini perçinleyen goller Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch ve Mohamed Salah’dan geldi.
İngiliz temsilcisinin 56. dakikada bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Bu skorla toplamda 4-1’lik avantaj yakalayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise turnuvaya nokta koydu.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain F.C. ile eşleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, Anfield’daki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11’iyle başladı.
Galatasaray’ın yedekler arasında Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz ve Noa Lang yer aldı.
Liverpool-Galatasaray karşılaşmasını hakem Szymon Marciniak’ın sakatlığı nedeniyle dördüncü hakem Paweł Raczkowski yönetti. Mücadeleyi yöneteceği duyurulan Marciniak’ın ısınma sırasında sakatlandığı açıklandı. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski görev aldı.