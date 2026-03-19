Osimhen’e ne oldu neden yok sakatlandı mı? Osimhen Liverpool maçında ikinci yarıya çıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Liverpool’a konuk oldu.

Galatasaray’da Victor Osimhen maçın henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşadı. Daha 8. dakikada, Liverpool savunmacısı Konate ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kalan Nijeryalı yıldız ayak bileğini tuttu. Pozisyonun ardından Dominik Szoboszlai itirazda bulundu. Karşılaşmada kısa süreli bir gerginlik meydana geldi. Ağrı içinde yerde kalan golcü oyuncunun koluna bandaj uygulandı.

Osimhen yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmayı sürdüremedi.

Kolunu hareket ettirmekte zorlandığı gözlenen Osimhen, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve mücadelenin kalan kısmını yedek kulübesinde takip etti.

Victor Osimhen’in yerine ikinci devrenin başında Noa Lang oyuna dahil edildi.