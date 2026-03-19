Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize’de: 'Ramazan Bayramı'nı sizlerle beraber kutlamak için buradayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Cami Meydanı'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşıladı.

Konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazana kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar. Bu duygular içerisinde Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak için, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım."​​​​​​​