Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Eğitim Ailesi'yle buluştu: "Tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şiddete yönelik "Eğitimde şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 21:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Konuşmamın hemen başında salondaki siz kardeşlerimle birlikte 81 vilayetimizin her birinde aşkla görev yapan eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerifi geride bırakırken, şimdi elveda Ramazan diyoruz. Ramazan Bayramı'nın İslam dünyasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan ayı, bütün samimiyetimizle yüce Allah'a el açmanın en güzel iklimidir. Temiz bir kalple yapılacak duaların Allah katında karşılık bulacağına mutlaka inanıyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul etsin inşallah.

DOST DÜŞMAN İYİ BİLİR ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Bugün aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Çanakkale destanının üzerinden tam 111 sene geçti.

Anadolu her ocağından her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Dikkat edin Anadolu, burası çok anlamlı. Cennet vatanımızın her karış toprağı Conk Bayırı, Gelibolu ve Çanakkale'dir. Ve dost düşman iyi bilir ki; Çanakkale geçilmez. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili ve bir ilçesi vardır. Çanakkale'de Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır.

Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Çanakkale zaferler silsilesinin altın halkasıdır.

ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOKTUR

Türkiye'nin son 23 yılda eğitimde aldığı lokomotifi öğretmenlerimiz olmuştur. Öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz hoş görmemiz mümkün değildir. En son Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Şunu bir defa herkes bilmeli ve anlamalıdır: Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur."

ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.