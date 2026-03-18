Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Eğitim Ailesi'yle buluştu: "Tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Konuşmamın hemen başında salondaki siz kardeşlerimle birlikte 81 vilayetimizin her birinde aşkla görev yapan eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerifi geride bırakırken, şimdi elveda Ramazan diyoruz. Ramazan Bayramı'nın İslam dünyasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan ayı, bütün samimiyetimizle yüce Allah'a el açmanın en güzel iklimidir. Temiz bir kalple yapılacak duaların Allah katında karşılık bulacağına mutlaka inanıyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul etsin inşallah.

DOST DÜŞMAN İYİ BİLİR ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Bugün aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Çanakkale destanının üzerinden tam 111 sene geçti.

Anadolu her ocağından her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Dikkat edin Anadolu, burası çok anlamlı. Cennet vatanımızın her karış toprağı Conk Bayırı, Gelibolu ve Çanakkale'dir. Ve dost düşman iyi bilir ki; Çanakkale geçilmez. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili ve bir ilçesi vardır. Çanakkale'de Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır.

Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Çanakkale zaferler silsilesinin altın halkasıdır.

ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOKTUR

Türkiye'nin son 23 yılda eğitimde aldığı lokomotifi öğretmenlerimiz olmuştur. Öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz hoş görmemiz mümkün değildir. En son Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Şunu bir defa herkes bilmeli ve anlamalıdır: Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur."