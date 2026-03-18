Emine Erdoğan Kuruluş Orhan setinde! Oyuncularla bir araya geldi

Sayın Emine Erdoğan, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin setini ziyarette bulundu. Onursal başkanlığının yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Kuruluş Orhan setinde oyuncularla bir araya geldi. Bozdağ Film Platoları’nda düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verildi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının manevi atmosferi kapsamında Bozdağ film Platoları’nda ziyarette bulundu. Onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte düzenlene iftar programı kapsamında Kuruluş Orhan oyuncularıyla bir araya geldi.

İftar programında hem oyuncular hem de set ekibiyle buluşan Emine Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, iyiliğin medeniyetin temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etmesiyle her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını söylemektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin beklenti olmadan yapılması gerektiğini de ifade etmektedir. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi ekibi ve oyuncularıyla bir araya gelen Emine Erdoğan, gezi sırasında platoda gerçekleşen sanatsal gösterileri de izledi.

İyilik vurgusunun ön planda olduğu konuşma da eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her katkının kalıcı bir değer taşıdığına vurgu yaptı. Bu anlayışının "sadaka-i cariye" bilinciyle geleceğe taşındığını da ifade etti.

Kuruluş Orhan dizisinin çekim yeri olan Bozdağ Film Platoları’nda gerçekleştirilen bu buluşma da Emine Erdoğan ve Kuruluş Orhan oyuncuları bir araya geldi. Program kapsamında Kuruluş Orhan dizisinin de setini ziyaret eden Erdoğan’a Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ eşlik etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platoları’na da teşekkürlerini ileterek tarihin ruhunu yaşatan bu özel atmosferde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.