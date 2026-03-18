Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Emine Erdoğan Kuruluş Orhan setinde! Oyuncularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığının yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Kuruluş Orhan setine ziyarette bulundu. Oyuncularla bir araya gelen Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platoları’nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 14:44

Sayın , ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin setini ziyarette bulundu. Onursal başkanlığının yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Kuruluş Orhan setinde oyuncularla bir araya geldi. Bozdağ Film Platoları’nda düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verildi. İşte detaylar…

EMİNE ERDOĞAN KURULUŞ ORHAN SETİNDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının manevi atmosferi kapsamında Bozdağ film Platoları’nda ziyarette bulundu. Onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte düzenlene iftar programı kapsamında Kuruluş Orhan oyuncularıyla bir araya geldi.

İftar programında hem oyuncular hem de set ekibiyle buluşan Emine Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, iyiliğin medeniyetin temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etmesiyle her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını söylemektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin beklenti olmadan yapılması gerektiğini de ifade etmektedir. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi ekibi ve oyuncularıyla bir araya gelen Emine Erdoğan, gezi sırasında platoda gerçekleşen sanatsal gösterileri de izledi.

OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte düzenlenen iftar programına katıldı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncuları ve set ekibiyle bir araya gelen Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İyilik vurgusunun ön planda olduğu konuşma da eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her katkının kalıcı bir değer taşıdığına vurgu yaptı. Bu anlayışının "sadaka-i cariye" bilinciyle geleceğe taşındığını da ifade etti.

Kuruluş Orhan dizisinin çekim yeri olan Bozdağ Film Platoları’nda gerçekleştirilen bu buluşma da Emine Erdoğan ve Kuruluş Orhan oyuncuları bir araya geldi. Program kapsamında Kuruluş Orhan dizisinin de setini ziyaret eden Erdoğan’a Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ eşlik etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platoları’na da teşekkürlerini ileterek tarihin ruhunu yaşatan bu özel atmosferde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

ETİKETLER
#kuruluş osman
#emine erdoğan
#Iyilik
#İftar Programı
#Bozdağ Film Platoları
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.