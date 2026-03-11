Kuruluş Orhan 17. Bölümde büyük ihanet! Şahinşah Bursa’yı ele geçirecek mi?

Kuruluş Orhan 17. Bölümünde Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile kurduğu ittifakla Sultan Orhan’a karşı büyük bir hamleyle ekranlara gelecek. Karacahisar kalesinin düşmesi uçlarda büyük bir infiale yol açarken gözler Bursa’ya çevrilir. Öte yandan Şahinşah’ın kurduğu ölümcül tuzakta Orhan ve Asporça uçurumun kenarında kıstırılır. Bursa Sarayı’nda ise kanlı bir baskın kapıyı aralarken Osmanlı’nın kaderini değiştirebilecek büyük bir hesaplaşmanın ayak sesleri giderek daha da güçlenir. Şahinşah’ın planı başarıya ulaşacak mı, yoksa Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek mi? Kuruluş Orhan 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞAHİNŞAH’TAN BÜYÜK İHANET

Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan’ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar’dır. Kale Germiyan’ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar’ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?

Şahinşah’ın öfkesi dinmez. Sultan Orhan’ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte Bursa’ya baskın düzenler. Sarayda büyük bir infial yaşanırken Didar, Gonca ve Nilüfer arasında hesaplaşma başlar. Öte yanda Kasım ve Süleyman kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında bulur.

Şahinşah’ın kanlı planının sonunda Şehzade Kasım ölecek midir? Şahinşah adım adım hedefe yaklaşır. Bursa’yı ele geçirip Osmanlı’nın kaderini değiştirmek ister. Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek midir? Şahinşah’ın planı başarıya ulaşacak mı?

KURULUŞ ORHAN’DA FLAVİUS ÖLECEK Mİ?

Bursa’da Şahinşah’a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrar. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyler. Fatma ile imkansız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma’yı sonsuza dek ayıracak mıdır?

ORHAN ASPORÇA’YI KURTARACAK MI?

Oğlu ölümle pençeleşen Şahinşah intikam yemini eder ve yüzündeki maskeyi tamamen çıkarır. Orhan ve Asporça’yı uçurumun kenarında kıstırır. Teslim olmaktansa Asporça’yla birlikte uçurumdan atlayan Sultan Orhan bu ölümcül cendereden nasıl kurtulacaktır?

KURULUŞ ORHAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan dizisi 17 bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Şahinşah ve Orhan Bey’in hesaplaşmasında obalar arasında sıkıntılarda çıkacak. Asporça ve Orhan arasındaki yakınlaşma her geçen gün artmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan’ın gelecek haftaki bölümü izleyici tarafından merak edilecek. Kuruluş Orhan 18. Bölüm fragmanı dizinin son bölümü biter bitmez ekrana gelecek.