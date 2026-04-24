Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda yeni güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ailenin eğitimin merkezinde tutulduğunu söyleyen Yusuf Tekin, güvenlik için yapay zeka destekli programların oluşturulduğunu bildirdi. Bakan Tekin, alınan yeni tedbirleri madde madde açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Okullarda yeni güvenlik önlemlerinde yapay zeka devri! Bakan Yusuf Tekin madde madde açıkladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda uygulanacak yeni güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, okullarda yeni güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Öğretmenlerimize bugün huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı hürmetimi ve minnetimi ifade etmek istiyorum. Çünkü onların ortaya koyduğu emek, sabır, merhamet, mesuliyet duygusu ve fedakarlık bu memleketin geleceğini ayakta tutan büyük karakterin göstergesidir. Şüphesiz ki acımız ortak, yasımız ortak, mesuliyetimiz ortak.

ÖĞRENCİLER İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Bu ülkenin çocukları, bu toprakların nadide çiçekleridir. Esasında her biri başlı başına bir alemdir. Toprağın bağrından bin bir emekle yetişen bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse evlatlarımıza da öyle bakmak, onları korumak, onları öyle kuşatmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple içinden geçtiğimiz tablonun ağırlığını da omuzlarımıza binen mesuliyeti de bütün derinliğiyle hissediyoruz. Nitekim bu ağırlığın farkında olarak ilk andan itibaren devletimizin bütün kurumlarıyla sahada olduk. İlgili birimlerimiz süratle harekete geçti. Müfettiş görevlendirmeleri yapıldı. Psikososyal destek süreçlerini başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takip ve talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve ilgili bütün kurumlarımızla tam bir eş güdüm içerisinde sürecin her aşamasını dikkatle takip ettik.

TÜRKİYE YÜZYILI MARİF MODELİ

Acılı ailelerimiz başta olmak üzere hiçbir ailemizin kendisini yalnız hissetmemesi için gerekli desteği sürdürüyoruz. Şimdi müsaadenizle bugüne kadar attığımız bazı adımları sizlere anımsatmak istiyorum. Öncelikle göreve başlar başlamaz köklerden geleceğe yaklaşımıyla Türkiye Yüzyıl Marif modeli çalışmalarını başlattık.

Medya okuryazarlığını, dijital okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığını müfredatın bir parçası haline getirdik. Dijital vatandaşlık eğitimi yaklaşımını güçlendirdik. Veli Vizyon platformunu kurduk. Öğretmen bilgi servisi ve okul veli asistanı sistemleriyle öğretmen, veli ve okul arasındaki irtibatı daha güvenli ve daha kontrollü bir zemine taşıdık. Ülkemizin öncülüğünde dünyada ilk kez yayınlanan dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi doğrultusunda tedbirler silsilesi oluşturduk.

DİJİTAL BAĞIMLILIK

Dijital bağımlılık teknoloji bağımlılığı, sigara ve tütün bağımlılığı ile akran zorbalığı başlıklarında öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitimleri yaygınlaştırdık. Bağımlılıkta erken uyarı işaretlerinin fark edilmesine yönelik olarak Yeşilay'la iş birliği ile veli eğitimleri yaptık. duygu, değer temelli müdahale setleriyle çocuklarımızın risk alanları karşısında daha güçlü bir iç direnç geliştirmesini, karakterini tahkim etmesini ve kendi iradesini koruyacak bir bilinç kazanmasını hedefledik.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖNLEM

'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla başlayan çalışmalarımızı yıl içine yayılan etkinliklerle derinleştirdik. İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir zulmün yaşandığı Filistin ve Gazze'deki drama dikkat çekmek için Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi farkındalık çalışmalarından EBA ve TRT EBA'da tarih bilincini diri tutan içeriklere kadar uzanan güçlü bir kültürel ve ahlaki zemin oluşturarak çocuklarımızın vicdanla, sorumlulukla, aidiyet şuuruyla ve milli hafızayla büyümesini önceledik. Güvenli okul ikliminin inşası için süreci veri temelli ve kurumsal bir yönetim anlayışıyla takip edecek yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemini kurduk. İçişleri Bakanlığımız da koordineli bir biçimde geliştirdiğimiz okul durum değerlendirme ölçeği ile risk alanlarını daha sağlıklı bir biçimde tespit ettik.

OKULLARDA ALINAN YENİ TEDBİRLER

Siber devriye faaliyetlerine daha ağırlık verilecek. Dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri, yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz. İkinci olarak bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek okullarımızın çevresinden giriş çıkış düzenine riskli durumlara erken müdahale eden kurumlar arası eş güdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz.

Üçüncü olarak aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. İki yıl önce başlattığımız veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz. Okul aile rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin etmek istiyoruz. Dördüncü olarak dijital bağımlılık ve benzeri risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içerisinde farklı yazılımlarla birlikte devreye alıyoruz. Anne babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkanı oluşturuyoruz. Beşinci olarak öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riski durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimler planlıyoruz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz. Altıncı olarak öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek hali hazırda yirmi üç ilimizde pilot olarak başlattığımız duygu değer temelli dijital esenlik projemizi genişleterek ülke satına yaygınlaştıracağız. Çocuğun iç dünyasını dikkate alan yaklaşımlarla netice alabileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz. Yedinci olarak riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hale getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getiriyoruz.