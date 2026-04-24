Elinde TL bulunduranlar dikkat... İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı! 'Yüzde 99 kayıp...'

İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı! 'Yüzde 99 kayıp...'

Dünkü resmi tatilin ardından haftanın son işlem gününde altın aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Orta Doğu'daki savaşta ateşkes süresi uzatılsa da, Hürmüz Boğaz'ındaki baskı ve savaşın belirsizliği altın fiyatlarını negatif etkilemeye devam ediyor.

Finansal analist İslam Memiş, Trump'ın öngörülemez hamleleri ve geçmiş aksiyonları konusunda yatırımcıları uyarırken altınla ilgili öngörülerini de paylaşmayı ihmal etmedi.  

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş!in analizinden öne çıkanlar şöyle: 

TRUMP SOYGUNU! 

"Trump göreve gelmeden önce ailesinin adına meme coin süreci başlatmıştı. First Aid'in adına da bir meme coin yapmıştı.

Buradaki lansmanda elindeki 100.000 lirasını Bu meme coine yatıran bir kişinin elindeki kalan para şu anda ne kadar biliyor musunuz? 820 TL. 100.000 liranın karşılığı 820 TL. Yani soygunun resmi rakamı bu şekilde.

 

 

 

petrol borsa altın

Daha bunun petrol tarafı var, altın tarafı var, borsa tarafı var, kripto para piyasası var. Bunun gibi soygunun resmi rakamları bizde mevcuttur. O yüzden kim kazandı, kim kaybetti?

Burada fotoğraflar gayet net. Tabii bu hafta yine İran'da gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.

HAFTA SONU NASIL HABER AKIŞLARININ GELECEĞİ ÖNEMLİ 

Yine buradaki son dakika haber akışlarıyla piyasalarda geniş bant aralığında dalgalanan belirsizlik fiyatlaması devam ediyor. brent petrolün varil fiyatı 108 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 106 dolar seviyesinde. Hafta sonu nasıl bir haber akışı gelecek bilmiyoruz ve dolayısıyla da hafta sonu gelecek haber akışları piyasalarda yine etkili olmaya devam ediyor.

altın negatif durum

ALTINDA NEGATİF DURUM DEVAM EDEBİLİR 

Altın ve Gümüş tarafında şu anda satıcı bir seyir var. Ons altın 4.673 dolar seviyesinde. Borsalarda yine biraz daha negatif durum devam edebilir. 14.335 puan seviyesinde günü kapatmıştı. Yine Birleşik Krallık'lardan resmi olarak İstanbul Borsası'nın resmi olarak tanınması bu hafta önemliydi. İngiliz yatırımcılara burada vergi durumu da dikkat çekecek.

BORSAYLA İLGİLİ POZİTİF BELENTİMİZ DEVAM EDİYOR 

Yani biz bu yılla alakalı borsa tarafında pozitif yönlü beklentimizin devam ettiğini 16.000 puan hatta 20.000 puan seviyesine kadar yıl sonunda bir yükseliş beklediğimizi ifade diyoruz. Yine bu öngörüm geçerliliğini koruyor. Yıl sonuna kadar yine borsacılarındaki görünüm pozitif. 

HERHANGİ BİR ANORMALLİK YOK 

Bu savaş bittikten sonra yine hızlı bir toparlanma bizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi sabit bırakılarak piyasa beklentisi karşılandı. Burada da herhangi bir anormallik yok.

 

 

altın

PİYASALAR ARAFTA KALMAYA DEVAM EDİYOR 

Yine dünyanın gözü kulağı yine İran'a karşı yapılan müdahalede burada nasıl bir süreç olacak? Abluka devam ediyor. Ateşkes sözüm ona devam devam ediyor. Ve piyasalar bu arafta kalmaya yine devam ediyor. 

 

altın

ELİNİZDEKİNİ MUHAFAZA EDİN 

Vadeli işlem yapmayın. Kaldıraçlı işlem yapmayın. Kısa vadeli işlem yapmayın. Uzun vadeli yatırımcı isterseniz alın, toplayın. Ama elinizdeki miktardan olmayın."

 

 

