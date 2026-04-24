Arsa yatırımı ülkemizde oldukça tercih edilen ve güvenli liman olarak görülen bir yatırım türü olarak dikkat çekiyor. Peki bir arsa alıp pişman olmamak ve para kazanabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İstanbul'a yakın hangi iller 3-5 yıl içinde yatırımcısına büyük kazanç vadediyor? Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada; Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ üçgenindeki fırsatları ve Ege bölgesindeki yeni sanayi rotalarını belirtti. Hiçdurmaz ayrıca yatırımcıların düştüğü en büyük tuzak hakkında bilgi vererek hobi bahçeleri düzenlemesi konusunda da son gelişmeleri paylaştı.

Arsa alacaklar ve hobi bahçesi olanlar dikkat! Selçuk Hiçdurmaz kritik bölgeleri tek tek açıkladı

HABERİN ÖZETİ Arsa alacaklar ve hobi bahçesi olanlar dikkat! Selçuk Hiçdurmaz kritik bölgeleri tek tek açıkladı Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, arsa yatırımı yapacaklara dikkat etmeleri gereken noktaları ve yatırım için fırsat sunan bölgeleri anlatıyor. İyi bir arsa yatırımı için lokasyon ve fiyatın yanı sıra arsanın resmi yola sahip olması ve eğiminin fazla olmaması önemlidir. Arsa alırken imar durumu belediyeden kontrol edilmeli, arsanın genişliği ve komşu parsellere çekme mesafeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tarla alırken resmi yol ve su kaynaklarına yakınlık önemlidir; dağ başı yerler tavsiye edilmez. Arsa yatırımcılarının en büyük hatası fiyata aldanmak ve arsanın eğimi, konumu veya imar durumu gibi sorunları göz ardı etmektir. İstanbul'a yakın Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ ile Afyon, Kütahya, Manisa ve İzmir ilçeleri yatırım için öne çıkan bölgelerdir. Hobi bahçelerinin amacının dışına çıkması nedeniyle yasal düzenlemeler sertleşmiştir; imarsız yerlere havuz veya kat çıkmak yıkım ve para cezasına neden olabilir. Hisseli tapulardan kaçınılmalı, mümkünse müstakil parseller tercih edilmelidir.

Doğru arsaya yatırımını siz nasıl tanımlarsınız? Yani yatırımcı nelere dikkat etmeli?

Selçuk Hiçdurmaz: İyi bir arsa yatırımı için en önemli şeylerden biri lokasyon. Ondan sonra fiyat geliyor. Çünkü insanlar bazen gidiyorlar, çok şehre uzak, dağ başında, yolu izi olmayan yerler alabiliyor çok ucuza. Ama inanın o verilen para bile zarar oluyor. Çünkü arsanın eğer yolu yoksa, eğimi çok fazlaysa, onu hiçbir türlü düzeltemeyeceksiniz. Oraya yol açamayacaksınız. O yatırım tamamen ölü bir yatırımdır.

O yatırım çocuğunuza bile kalsa oradan hiçbir fayda gelmez. Çünkü eğim varsa, oraya bir ev inşa edemezsiniz. Bahçe yapayım deseniz bahçe yapamazsınız. Benim için arsada ya da tarlada, en önemli şeylerden biri resmi yolunun olması ve eğiminin çok fazla olmaması. Düz bir zemine sahip olması. Hafif eğim olabilir, belli bir yere kadar kabul edilebilir ama belli bir noktadan sonra yolu yoksa, izi yoksa, aldığınız yere ulaşamayacaksanız ne kadar ucuza alırsanız alın, hepsini zarar olarak görüyorum. Tabii bölgenin gelişmişliği, etrafında neler yapılacağı, ilerideki pozisyonu; şehre çok uzak olmaması, ulaşılabilirliği, bunların hepsi çok önemli.

ARSA ALIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Türkiye’de arsa ve tarla yatırımı yapmayı düşünen birinin her ikisi için de nelere dikkat etmesi gerekir? Kaynaklarla ilgili bir kriter var mı?

Selçuk Hiçdurmaz: Arsa alırken imarını mutlaka belediyeden kontrol etmek gerekir. En sık karşılaşılan noktalardan biri de arsanın genişliğinin çok az olması. Bu yüzden imarlı bile olsa içine ev yapamayabilirsiniz. Çünkü komşulardan çekme mesafeleri eklenince arsa daralıyor. Sonradan inşaat için başvurduğunuzda belediye “cepheleri kurtarmıyor, ev yapamazsınız” diyebilir. En dikkat edilmesi gereken noktalardan biri bu. İkincisi, arsa bile olsa resmi yolunun kesinlikle olması lazım.

Eğer arsa ise zaten elektriğe, suya yakın olur. Ama yine de eğimine dikkat etmek gerekir. Uzaktan gösterilen yerlere aldanmamak lazım. Mutlaka arsanın içine girip görmek, gezmek, eğimine bakmak gerekir. Ayrıca belediyeden imar durumu, arsa üzerinde ipotek ya da haciz olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

TARLA ALIRKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Tarla alırken de en önemli kriter yine resmi yol. Bu çok önemli. Su kaynaklarına yakın olması da önemli. Çünkü su yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Ağaç dikemezsiniz, ürün yetiştiremezsiniz. Su kanalına yakın olmalı ya da köye çok uzak olmamalı. Dağ başı yerleri tavsiye etmiyorum. Ulaşılabilirlik çok önemli.

Aslında yine konu lokasyona geliyor. Fiyattan daha önemli. İyi bir yer alırsınız, pahalı olabilir ama zamanla değerini bulur ve aşar. Ama kötü yer alırsanız değeri düşer, verdiğiniz para zarar olur ve geri dönüşü olmaz.

Peki insanlar arsa ve tarla alırken nerede yanlış yapıyor? Neden zarar ediyor?

Selçuk Hiçdurmaz: Farklı hatalar da var. En başta fiyata aldanıyorlar. Ucuzsa mutlaka bir problemi vardır. Eğimi fazla olabilir, konumu kötü olabilir, imarlı olsa bile içine yapı sığmayabilir. Bazen resmi yolu yoktur ve sonradan mahkeme ile geçit hakkı almak zorunda kalabilirsiniz. Tapuda yol gibi görünen yer aslında dere olabilir. Bu yüzden mutlaka belediye ve kadastrodan kontrol edilmeli ve mümkünse güvenilir bir emlakçı ile çalışılmalıdır.

YATIRIM İÇİN EN KRİTİK BÖLGELER

Arsa yatırımı için son dönemde ön plana çıkan bölgeler nereler?

Selçuk Hiçdurmaz: Bölge önerilerine gelirsek; İstanbul’da yaşayanlar için Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ önemli. İstanbul’a yakınlık fiyatı artırır. Diğer bölgelerde Afyon, Kütahya, Manisa ve İzmir ilçeleri yatırım için iyi. Ege ve Akdeniz biraz daha farklı segmentte. Küçük yatırımcılar için bu saydığım bölgeler önemli. İleride sanayi bu bölgelere kayabilir ve fiyatlar artabilir. Bugün yapılan yatırım 3-5 yıl sonra ciddi kazanç sağlayabilir.

HOBİ BAHÇESİ OLANLARA KÖTÜ HABER

Hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenlemeler oldukça sertleşti. Devletin bu alanlara yönelik yıkım veya idari para cezası yaptırımları tam olarak hangi durumlarda devreye giriyor?

Selçuk Hiçdurmaz: Hobi bahçeleri amacının dışına çıktığı için düzenleme geldi. İnsanlar imarsız yerlere havuz yapıyor, kat çıkıyor. Bu durum şikayetlere neden oldu ve devlet müdahale etti. Çünkü kurallara uyan diğer insanlar bu şekilde kullanımlar nedeniyle mağdur oluyordu.

Denetim eksikliği özellikle il özel idarelerinde daha fazla. Personel yetersizliği nedeniyle kontrol zor. Büyükşehirlerde zabıta biraz daha denetim yapabiliyor. Ama ceza sistemi de caydırıcı değil. İnsanlar “yap, ceza öde kurtul” mantığıyla hareket ediyor. Tarım arazileri de bu şekilde korunamıyor. Daha sıkı denetim ve caydırıcı cezalar gerekiyor.

HİSSELİ TAPUDAN KAÇIN!

Tam karşı taraftan olaya bakarsak, şu an elinde hobi bahçesi olan veya hisseli tapu mağduru olan kişiler ne yapmalı?

Selçuk Hiçdurmaz: Avukatlarıyla görüşmeliler. Çünkü çoğu hisseli tapu ya da sözleşme ile alınmış yerler. Kooperatifler büyük arazileri bölüp satıyor. Bu durumda mağduriyet kaçınılmaz. Hukuki yollarla zararı azaltmaya çalışacaklar.

Hisseli yerlerden kaçınılmalı. Çünkü muvafakat sorunları çıkıyor, herkes farklı kişilere satış yapabiliyor. Müstakil parseller tercih edilmeli.

ARSA ALTIN VE BORSADAN FAZLA KAZANDIRIR

Arsa çok iyi bir yatırımdır. Altın, borsa, döviz dönem dönem öne çıkar ama uzun vadede arsa her zaman değer kazanır. Bazen zaman alır ama zarar ettirmez. Arsa sizi ev sahibi yapabilir, araba aldırabilir.