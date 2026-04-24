İndirim sevinci kısa sürdü: Motorine zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü. Motorine çarşamba günü yapılan indirimin ardından zam gözüktü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin petrol fiyatlarını artırması nedeniyle 25 Nisan Cumartesi günü akaryakıt tabelası bir kez daha değişecek.
Sektör kaynaklarına dayandırılan son bilgilere göre, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor.
Dün yapılan indirimle 70 liranın altına düşen motorinin litresi, 2,99 TL'lik yeni zamla birlikte 72,34 lira seviyelerine yükselecek.
Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
24 Nisan 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında güncel tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.76 TL/LT
Motorin: 69.35 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.62 TL/LT
Motorin: 69.21 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.73 TL/LT
Motorin: 70.47 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 64.01 TL/LT
Motorin: 70.75 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT