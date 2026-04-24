CANLI
Acil nakit arayanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde faizsiz 100 bin lira

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 16:04
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 16:08
1
İhtiyaç kredisinde faizsiz 100 bin lira

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar faizsiz kredi arayışına giriyor. Birçok banka yeni müşteri olma şartı ya da benzer seçeneklerle faizsiz ya da düşük faizli ihtiyaç kredisi teklifi sunuyor. Peki en cazip ihtiyaç kredisi hangi bankada?

2
en düşük faizden en yüksek faize kadar ihtiyaç kredisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 758 milyar 9 milyon lirası konut, 45 milyar 5 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 350 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Nakit ihtiyacı olanlar için en düşük faizden en yüksek faize kadar ihtiyaç kredisi seçeneklerini sıraladık.

3
YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİLER DenizBank

YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİLER

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

65.000 TL (3 ay %0 kredi)
25.000 TL (3 ay %0 nakit avans)
Toplam: 90.000 TL
 

4
GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

50.000 TL (3 ay %0 kredi)
50.000 TL (%0 taksitli avans)
Toplam: 100.000 TL
 

5
İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

İŞ BANKASI  FAİZSİZ KREDİ

25.000 TL (%0 nakit avans)
30.000 TL (%0 ek hesap)
 Toplam: 55.000 TL

6
Akbank FAİZSİZ KREDİ

AKBANK  FAİZSİZ KREDİ

45.000 TL (12 ay %0 kredi)
25.000 TL (%0 taksitli avans)
Toplam: 70.000 TL
 

7
HALKBANK FAİZSİZ KREDİ

HALKBANK  FAİZSİZ KREDİ

10.000 TL (%0 kredi) + harcama ödülü
 

8
Albaraka Türk faizsiz kredi

ALBARAKA TÜRK FAİZSİZ KREDİ

40.000 TL (%0 finansman)
60.000 TL taksitli harcama
 

9
Kuveyt Türk FAİZSİZ KREDİ

KUVEYT TÜRK FAİZSİZ KREDİ

50.000 TL’ye kadar %0 taksitli harcama
 

10
Ziraat Bankası faizsiz kredi

ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİ

Nakit promosyon + 5.000 TL Bankkart Lira 
 

11
DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ


AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

%1,49 FAİZ
100.000 TL / 12 ay
 

12
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

%1,99
100.000 TL / 6 ay
 

13
ON Dijital Bankacılık

ON DİJİTAL BANKACILIK İHTİYAÇ KREDİSİ

Ek hesap: 50.000 TL (%1,99)
%2,49
 

14
QNB İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB İHTİYAÇ KREDİSİ

%2,49
QNB
100.000 TL / 12 ay

 

15
ON Dijital Bankacılık

ON DİJİTAL BANKACILIK İHTİYAÇ KREDİSİ

%2,99
ON Dijital Bankacılık
400.000 TL kredi

 

16
ING İHTİYAÇ KREDİSİ

ING İHTİYAÇ KREDİSİ

125.000 TL / 36 ay (+ 5.000 TL promosyon)
 

17
ZİRAAT DİNAMİK İHTİYAÇ KREDİSİ

ZİRAAT DİNAMİK İHTİYAÇ KREDİSİ

100.000 TL kredi
40.000 TL (%1,99 avans)
%3,09
 

18
GETİRFİNANS İHTİYAÇ KREDİSİ

GETİRFİNANS İHTİYAÇ KREDİSİ

%3,09
GetirFinans
650.000 TL’ye kadar kredi

 

19
ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

%3,39
Enpara.com
125.000 TL / 36 ay (masrafsız)
 

20
ANADOLUBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

ANADOLUBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

%3,49
Anadolubank
350.000 TL kredi

 

21
HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ

HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ

HSBC
%3,59’dan başlayan oranlar
 

22
TEB İHTİYAÇ KREDİSİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ

%3,80
400.000 TL kredi
25.000 TL %0 avans
 

23
YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

%4,99 (EN YÜKSEK)
750.000 TL ertelemeli kredi

