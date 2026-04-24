Acil nakit arayanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde faizsiz 100 bin lira

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar faizsiz kredi arayışına giriyor. Birçok banka yeni müşteri olma şartı ya da benzer seçeneklerle faizsiz ya da düşük faizli ihtiyaç kredisi teklifi sunuyor. Peki en cazip ihtiyaç kredisi hangi bankada?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 758 milyar 9 milyon lirası konut, 45 milyar 5 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 350 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Nakit ihtiyacı olanlar için en düşük faizden en yüksek faize kadar ihtiyaç kredisi seçeneklerini sıraladık.
65.000 TL (3 ay %0 kredi)
25.000 TL (3 ay %0 nakit avans)
Toplam: 90.000 TL
50.000 TL (3 ay %0 kredi)
50.000 TL (%0 taksitli avans)
Toplam: 100.000 TL
25.000 TL (%0 nakit avans)
30.000 TL (%0 ek hesap)
Toplam: 55.000 TL
45.000 TL (12 ay %0 kredi)
25.000 TL (%0 taksitli avans)
Toplam: 70.000 TL
10.000 TL (%0 kredi) + harcama ödülü
40.000 TL (%0 finansman)
60.000 TL taksitli harcama
50.000 TL’ye kadar %0 taksitli harcama
Nakit promosyon + 5.000 TL Bankkart Lira
%1,49 FAİZ
100.000 TL / 12 ay
%1,99
100.000 TL / 6 ay
Ek hesap: 50.000 TL (%1,99)
%2,49
%2,49
QNB
100.000 TL / 12 ay
%2,99
ON Dijital Bankacılık
400.000 TL kredi
125.000 TL / 36 ay (+ 5.000 TL promosyon)
100.000 TL kredi
40.000 TL (%1,99 avans)
%3,09
%3,09
GetirFinans
650.000 TL’ye kadar kredi
%3,39
Enpara.com
125.000 TL / 36 ay (masrafsız)
%3,49
Anadolubank
350.000 TL kredi
HSBC
%3,59’dan başlayan oranlar
%3,80
400.000 TL kredi
25.000 TL %0 avans
%4,99 (EN YÜKSEK)
750.000 TL ertelemeli kredi