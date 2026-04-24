Polisin dikkati, genç kadının hayatını kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen hafta bir polis memuru dikkatiyle bir kadının hayatını kurtardı. Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın, sara nöbeti geçirdi. O sırada protokol girişinde görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlandığını görünce hızlıca yardıma koştu. Yere düşmek üzere olan genç kadını son anda kolundan tutan polis, kadının olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu. Nöbet geçiren kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan'ın duyarlı davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.

Özetle