Polise "Ayaklarına kapanayım" diye yalvardı ama cezadan kurtulamadı

Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan lüks otomobilin sürücüsünün peşine düşen ekipler, şahsı bir sitenin otoparkında yakaladı. Polis ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşıran adam, polise "Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyerek yalvarmaya başladı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamadı.

