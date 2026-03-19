Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkeye yeni büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ÜLKE BÜYÜKELÇİLİKLERİNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Buna göre, El Salvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Şule Öztunç, Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu, Kolombiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Malezya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Kamboçya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mesut Özcan atandı.