Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamaları savaş hazırlığı mı? DMM'den açıklama var

Resmi Gazete'nin 7 Mart 2026 tarihli sayısında yer alan atamalar içinde 16 bakanlık için ayrı ayrı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atandı.

Yapılan atamaların "savaşa hazırlık" şeklinde yorumlandığı haber ve paylaşımlar yayılınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

"SEFERBERLİK HALLERİNDE KRİZ YÖNETİMİNİN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK"

Merkezin açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hâllerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır.

"SAVAŞ HAZIRLIĞINA İŞARET ETMİYOR"

Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir.

Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2030237847123275793