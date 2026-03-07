Resmi Gazete'de yayımlandı! MSB dışında tüm bakanlıklara çarpıcı atama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hariç tüm bakanlıklara "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı" ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıklar bünyesinde kurulan söz konusu "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı", Ekim 2025'te yayımlanan bir kararnameyle kurulmuştu.

PEKİ BU BAŞKANLIK NE YAPACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

Kısacası Başkanlığın amacı; Bakanlıkların afet/acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla ilgili işlerini koordine etmek, Cumhurbaşkanlığı ve AFAD'a bilgi akışını sağlamak, talep edilen kaynakları yönlendirmek.

Milli Savunma Bakanlığı, bu politikanın ana uygulayıcısı olduğu ve her daim savaşa ve savunmaya hazırlık yaptığı için bu birime ihtiyaç duymuyor.