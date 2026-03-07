Gülşen’in yüzündeki değişim şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen, yüzündeki değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Londra’daki konseri öncesinde hayranlarını bilgilendirmek için sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü isim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Videoyu görenler, Gülşen’i neredeyse tanıyamadıklarını dile getirdi.

GÜLŞEN’İN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ŞOKE ETTİ

Gülşen’in yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı. Londra konseri için bir video paylaşan ünlü ismin dolgu ve botoksu fazla kaçırdığı söylendi.

"BOTOKSU FAZLA KAÇIRMIŞ"

Sanatçının yeni hali için sosyal medya kullanıcıları "Botoksu fazla kaçırmış", "Mimikleri oynamıyor" ve "Konuşmakta zorlanıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

GÜLŞEN KİMDİR?

Gülşen ya da doğum adıyla Gülşen Bayraktar 29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye’nin en popüler şarkıcı, şarkı yazarı ve bestecilerinden biri olan ünlü isim liste başı şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir.

İstanbul’un Çapa semtinde doğup büyüyen Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı’na girdi. Ancak aynı dönemde barlarda sahne aldığı için eğitimini tamamlayamadı.

1995’te sahne aldığı bir barda keşfedilerek Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996’da çıkardığı ilk albümü Be Adam ile müzik dünyasında adından söz ettirdi. Ancak evliliğine odaklanması nedeniyle kariyerini bir süre geri plana attı.

2004’te yayımladığı dördüncü albümü Of… Of… ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Gülşen, albümün aynı adlı hit şarkısıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı. Ardından yayımladığı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümü MÜ-YAP sertifikalı satış başarısı elde etti. 2013’teki Beni Durdursan mı? albümü Türkiye’nin en çok satan albümü olurken, bunu 2015’teki Bangır Bangır takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi’ An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" gibi şarkıları, Türkiye Resmî Listesi’nde haftalarca bir numarada kaldı.

Şarkıcılığının yanı sıra güçlü bir şarkı yazarı olarak da öne çıkan Gülşen, kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için de birçok hit şarkıya imza attı.



2015’te YouTube’da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken, ertesi yıl tek bir video klibi 200 milyonun üzerinde izlenme alarak bir ilke imza attı. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil onlarca ödül kazanan Gülşen, Türk pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.