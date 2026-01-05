Hadise ve Gülşen gibi sanatçıların menajeri Haluk Şentürk yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alındı

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

MENAJER HALUK ŞENTÜRK GÖZALTINA ALINDI

Şentürk'ün, 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi. Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

HALUK ŞENTÜRK KİMDİR?

2007 yılında medya sektöründe çalışmaya başlayan Haluk Şentürk, Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevlerde rol aldı.