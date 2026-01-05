Hasan Can Kaya kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı! Nuri Bilge Ceylan itirafı şok etti

Programı Konuşanlar'ı Exxen'den sonra Disney'e taşıyan Hasan Can Kaya, son itirafıyla yine dikkat çekti. kariyerindeki en büyük pişmanlığını anlatan Hasan Can Kaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.

HASAN CAN KAYA'NIN NURİ BİLGE CEYLAN İTİRAFI

Kaya'dan koca bir Nuri Bilge Ceylan itirafı geldi. 'Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmindeki başrollerden birini teklif etmişti. Erzurum'da çekilecekti, gitmemiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım oldu.' açıklamasında bulunan Hasan Can Kaya'ya Deniz Celiloğlu'nun oynadığı Samet rolünün teklif edilmiş olabileceği öne sürüldü.

Filmin prömiyeri, Dizdar'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı 2023 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde 19 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye'nin adayı olarak seçilen film, 29 Eylül 2023 tarihinde ülke genelinde sinemalarda gösterime girdi.

KONUŞANLAR'DAN KAZANDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya'nın aldığı ücret ise ortaya çıktı. Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Koloğlu'nun iddiasına göre Kaya, Exxen'den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolar olacak.