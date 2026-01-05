Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hasan Can Kaya kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı! Nuri Bilge Ceylan itirafı şok etti

Konuşanlar programıyla ün kazanan Hasan Can Kaya, kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı. Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan'ın filmi için teklifte bulunduğunu ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hasan Can Kaya kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı! Nuri Bilge Ceylan itirafı şok etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 12:22

Programı Konuşanlar'ı Exxen'den sonra Disney'e taşıyan Hasan Can Kaya, son itirafıyla yine dikkat çekti. kariyerindeki en büyük pişmanlığını anlatan Hasan Can Kaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.

HASAN CAN KAYA'NIN NURİ BİLGE CEYLAN İTİRAFI

Kaya'dan koca bir Nuri Bilge Ceylan itirafı geldi. 'Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmindeki başrollerden birini teklif etmişti. Erzurum'da çekilecekti, gitmemiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım oldu.' açıklamasında bulunan Hasan Can Kaya'ya Deniz Celiloğlu'nun oynadığı Samet rolünün teklif edilmiş olabileceği öne sürüldü.

Hasan Can Kaya kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı! Nuri Bilge Ceylan itirafı şok etti

Filmin prömiyeri, Dizdar'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı 2023 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde 19 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye'nin adayı olarak seçilen film, 29 Eylül 2023 tarihinde ülke genelinde sinemalarda gösterime girdi.

Hasan Can Kaya kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı! Nuri Bilge Ceylan itirafı şok etti

KONUŞANLAR'DAN KAZANDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya'nın aldığı ücret ise ortaya çıktı. Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Koloğlu'nun iddiasına göre Kaya, Exxen'den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolar olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asena'nın İbrahim Tatlıses'in programa katılmak için aldığı ücret ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan kıskançlık itirafı: Son gülüşü olur
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.