Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan kıskançlık itirafı: Son gülüşü olur

Futbolcu Ozan Tufan 2021 yılında Rojin Tufan ile evlendi. Çiftin, bir yıl sonra da Aren Kuzey adını verdiklerini çocukları dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Rojin Tufan son olarak katıldığı programda kıskançlık ititrafıyla dikkat çekti.

ROJİN TUFAN EŞİ OZAN TUFAN UYARDI: SON GÜLÜŞÜ OLUR

Rojin Tufan, katıldığı bir programda kıskançlıkla ilgili soruları cevapladı. Rojin Tufan, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna, "Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur." diyerek ünlü futbolcuyu uyardı.

OZAN TUFAN'IN BELLA HADID ANISINI EŞİ ROJİN TUFAN ANLATTI

Geçtiğimiz aylarda Zeynep Sever Demirel2in programına katılan Rojin Tufan, yemek çıkışı otele gitmek için kalabalığın önünden geçmeye çalışan Ozan ve Rojin Tufan çifti Bella Hadid ile karşılaştı. O anları anlatan Rojin Tufan, "Festivalde her yer çok kalabalıktı. Shakira çıkıyor, Bella Hadid çıkıyor. Böyle bir koridor. Bir akşam yemeğinden dönüyoruz. İkizde jilet gibi giyindik. Tam önümüzde Bella Hadid yürüyor. İnanılmaz bir kadın. Ben de hayranlıkla baktım. Gazetecilerin arasından geçeceğiz. Müthiş bir kalabalık var. Ozan'ın elini tutuyorum beni aradan geçirmesi lazım. Elim boşluğa gitti, adam yok. Bizimki kaptırmış Bella Hadid önde, Ozan hemen arkasında. Bella Hadid'in de iki tane Herkül gibi korumaları var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan'da 'Don't touch me' diyor." diyerek anlattı.

Eşine sinirlendiğini anlatan Rojin Tufan, "Neyse gittim yanına sinirden bağırdım "Sen beni o kalabalığın ortasında bırakmışsın". Ben otele giremiyorum oda kartım onda. Bella Hadid şöyle bir döndü Ozan'a baktı baktı ve gözlerini devirdi ve gitti. Ama Ozan mest yani. Ben o sırada Ozan'a bağırıyorum 'Beni neden orada bıraktın' diye. Bana yaptığı açıklama şu; 'Ben fotoğraf için izin alacaktım. Sen ve Aren'i çekmek için.' Aren odada uyuyor bu arada. Otele en sonunda girebildik. Ben Ozan'a bağırıp çağırıyorum. Böyle yaptı 'Bana da üfledi' dedi." sözleriyle Zeynep Sever Demirel'i gülme krizine soktu.