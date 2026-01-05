Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Güllü'nün ölümünde kritik detay! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisine gönderdiği mesajlar kan dondurdu

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili kritik detay ortaya çıktı. Annesini öldürmekle suçlanan ve tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı konuşmayı sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Tuğyan'ın mesajlarda annesi Güllü hakkında "Anneme ne yapacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:09

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme iddiasıyla tutuklu bulunurken, annesiyle ilgili sevgilisine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Tuğyan'ın "Ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN SEVGİLİSİNE GÖNDERDİĞİ MESAJLAR KAN DONDURDI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle sürekli tartıştığı ve olan olayları kayır altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiği ortaya çıktı. Tuğyan'ın annesine "Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekmiş, ortaya çıkan yeni bir ses kaydından ise Güllü'nün çocuklarının annelerinin mail şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görülmüştü.

Güllü'nün ölümünde kritik detay! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisine gönderdiği mesajlar kan dondurdu

"BEN YARIN ANNEME NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM"

Yeni ortaya çıkan detaylarda ise üvey annesi Nilüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın konuşmaları sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek mesaj gönderen Tuğyan, "Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünde kritik detay! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisine gönderdiği mesajlar kan dondurdu

Whatsap yazışmalarında üvey annesi Nilüfer'in kendisine anlattıklarını sevgilisine ileten Tuğyan'ın "Bana olayları çok farklı anlattı. Ama olaylar o kadar farklıymış ki, kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor bana. 'Sen küçüktün baban seni görmeye gelirdi, sen babanın ayaklarına yapışırdın, annen zorla seni alırdı' diyor. Annem de diyor ki 'Asla baban benim kapıma gelip seni görmek istemedi, seni hep reddetti' diyor." sözleri dikkat çekti.

Güllü'nün ölümünde kritik detay! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisine gönderdiği mesajlar kan dondurdu

Mesajların devamında Tuğyan'ın şu sözleri yer alıyor: "Neden geçmişi yalan anlatıyor, yani önce babama düşman ediyor, sonra babamı sevdirmeye çalışıyor. Kadın diyor ki 'Baban bir annene gider, bir bana gelirdi. Annen yuvamı yıktı. Beddua ettim o yüzden yuvası olmadı, seni anneannene çöp gibi attı' diyor. Doğru söylüyor, yalan değil." Yazışmalar soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.

Güllü'nün ölümünde kritik detay! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisine gönderdiği mesajlar kan dondurdu

GÜLLÜ VE KIZI TUĞYAN ARASINDAKİ ÇARPICI DİYALOG

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."

#Magazin
