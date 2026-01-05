Menü Kapat
Fatih Ürek'in son sağlık durumunu Demet Akalın duyurdu

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi yakın arkadaşı Demet Akalın paylaştı. Yaz aylarında Fatih Ürek ile barıştığını söyleyen Akalın, “Barışmamış olsaydık üstümde büyük bir üzüntü kalırdı” sözleriyle yaşadığı duygusal süreci anlattı.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 09:29

Evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan Fatih Ürek aylardır yoğun bakımda tedavi altında. Son olarak menajeri Mert Siliv ünlü şarkıcının son sağlık durumunun stabil olduğunu belirtmiş ve "öldü" iddialarına ise sitem etmişti. Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin bir açıklama da Demet Akalın'dan geldi.

DEMET AKALIN'DAN FATİH ÜREK AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmişti.

Fatih Ürek'in son sağlık durumunu Demet Akalın duyurdu

Ünlü şarkıcı hastane çıkışında, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklamasıyla duygusal anlar yaşamıştı.

Fatih Ürek'in son sağlık durumunu Demet Akalın duyurdu

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL? DEMET AKALIN DUYURDU

Son olarak Uludağ'da görüntülenen Demet Akalın, "Onunla da yazın barışmıştık, üstümde çok büyük bir üzüntü kalırdı. Durumu stabil. Dua ediyoruz" dedi.

Fatih Ürek'in son sağlık durumunu Demet Akalın duyurdu
