Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan dikkat çeken 'bitti' paylaşımı!

Yalova’da 26 Eylül 2025 tarihinde dairesinin terasından düşerek yaşamını yitiren ve sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan Güllü'nün davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma süreci devam ederken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çıkış, dikkat çekti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLAMALAR

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir takip başlatmıştı. Yapılan fiziki ve teknik incelemeler neticesinde, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da emniyet güçlerince yakalanmıştı. Mahkeme süreci sonunda Tuğyan Gülter, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

"BİTTİ" MESAJI PAYLAŞTI

Annesinin ölümünün ardından sessizliğini koruyan Tuğberk Yağız Gülter, son paylaşımıyla davanın gidişatı hakkında merak uyandıran bir mesaj paylaştı. Gülter, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek"

KAMUOYU DUYURUSU BEKLENİYOR

Gülter'in annesinin ölümüyle ilgili elde edilen yeni deliller mi yoksa davanın hukuki boyutuyla ilgili mi açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.