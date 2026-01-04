Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan dikkat çeken 'bitti' paylaşımı!

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir perde aralanıyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyadan "Bitti" mesajını paylaşarak annesine zarar verenleri işaret etti. Gülter, akşam saatlerinde bir duyuru yapılacağını belirtti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan dikkat çeken 'bitti' paylaşımı!
Yalova’da 26 Eylül 2025 tarihinde dairesinin terasından düşerek yaşamını yitiren ve sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan Güllü'nün davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma süreci devam ederken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çıkış, dikkat çekti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan dikkat çeken 'bitti' paylaşımı!

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLAMALAR

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir takip başlatmıştı. Yapılan fiziki ve teknik incelemeler neticesinde, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da emniyet güçlerince yakalanmıştı. Mahkeme süreci sonunda Tuğyan Gülter, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan dikkat çeken 'bitti' paylaşımı!

"BİTTİ" MESAJI PAYLAŞTI

Annesinin ölümünün ardından sessizliğini koruyan Tuğberk Yağız Gülter, son paylaşımıyla davanın gidişatı hakkında merak uyandıran bir mesaj paylaştı. Gülter, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan dikkat çeken 'bitti' paylaşımı!

KAMUOYU DUYURUSU BEKLENİYOR

Gülter'in annesinin ölümüyle ilgili elde edilen yeni deliller mi yoksa davanın hukuki boyutuyla ilgili mi açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.

