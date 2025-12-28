Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasıyla ilgili çarpıcı sözler! Kimin için yapabileceğine dikkat çekti

Arabesk müziği tarihine adını yazdıran Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarhinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümü tüm sevenlerini üzüntüye boğdu. Ölümüne ilişkin sır perdesi uzun bir süre kapalı kalırken ses kayıtları ve kuvvetli şüphelerin ortaya çıkmasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

"BUNDAN SONRA ANLATACAĞIM"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı yayında annesiyle ve kardeşiyle olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gülter, hastaneye ilk gittiğinde aklında hiç şüphe olmadığını ve ablasının sık sık bayıldığını söyledi. Gülter, ablasının katil olması ihtimalinde bunun kimin için yapmış olabileceğini söyledi.

Gülter, "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım." diyerek yaşananları bir bir aktardı.

Gülter o gün yaşananlara dair şunları söyledi:

"Annemin yanındayken bana intihar haberleri olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim. 01.42'de ablam annemin öldüğü haberini vermek için beni aradığında çığlık atıyordu. Daha sonra yola çıkarak 03.10'da ise Çınarcık'a vardım. Ablam ile annem arasında, her anne–kız ilişkisinde olabileceği gibi zaman zaman tartışmalar yaşanırdı. Herkesin istediği gibi ben de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ablamın bunları yapıp yapmadığının herkes gibi benim de açıklığa kavuşmasını istiyorum."

"BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEK KARAKTERİ VARDIR"

Güllü'nün kızının erkek arkadaşı Kervan'dan hoşlanmadığını söyleyen Gülter, ablasının böyle bir şey yapabilecek karakteri olduğunu da şu sözlerle ekledi:

"Ablam ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde Ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşanmıştı."

"ABLAM KATİLSE KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR"

Gülter ayrıca ablasının Kervan için bunu yapabileceğine dikkat çekerek "Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır." sözlerini ekledi.