Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasıyla ilgili çarpıcı sözler! Kimin için yapabileceğine dikkat çekti

Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter ilk kez ekran karşısına çıkarak bilinmeyenleri açıkladı. Anneleri Güllü'nün ölümü sonrası yaşananları bir bir anlatan oğul Gülter, ablasının erkek arkadaşı Kervan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 22:12

Arabesk müziği tarihine adını yazdıran Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarhinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümü tüm sevenlerini üzüntüye boğdu. Ölümüne ilişkin sır perdesi uzun bir süre kapalı kalırken ses kayıtları ve kuvvetli şüphelerin ortaya çıkmasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasıyla ilgili çarpıcı sözler! Kimin için yapabileceğine dikkat çekti

"BUNDAN SONRA ANLATACAĞIM"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı yayında annesiyle ve kardeşiyle olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gülter, hastaneye ilk gittiğinde aklında hiç şüphe olmadığını ve ablasının sık sık bayıldığını söyledi. Gülter, ablasının katil olması ihtimalinde bunun kimin için yapmış olabileceğini söyledi.

Gülter, "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım." diyerek yaşananları bir bir aktardı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasıyla ilgili çarpıcı sözler! Kimin için yapabileceğine dikkat çekti

Gülter o gün yaşananlara dair şunları söyledi:

"Annemin yanındayken bana intihar haberleri olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim. 01.42'de ablam annemin öldüğü haberini vermek için beni aradığında çığlık atıyordu. Daha sonra yola çıkarak 03.10'da ise Çınarcık'a vardım. Ablam ile annem arasında, her anne–kız ilişkisinde olabileceği gibi zaman zaman tartışmalar yaşanırdı. Herkesin istediği gibi ben de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ablamın bunları yapıp yapmadığının herkes gibi benim de açıklığa kavuşmasını istiyorum."

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasıyla ilgili çarpıcı sözler! Kimin için yapabileceğine dikkat çekti

"BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEK KARAKTERİ VARDIR"

Güllü'nün kızının erkek arkadaşı Kervan'dan hoşlanmadığını söyleyen Gülter, ablasının böyle bir şey yapabilecek karakteri olduğunu da şu sözlerle ekledi:

"Ablam ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde Ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşanmıştı."

"ABLAM KATİLSE KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR"

Gülter ayrıca ablasının Kervan için bunu yapabileceğine dikkat çekerek "Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır." sözlerini ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Olayın seyri değişti
Güllü'nün arkadaşından kan donduran Tuğyan Ülkem Gülter iddiası! “Torununu Organ Mafyasına Satarım”
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.