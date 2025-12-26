Menü Kapat
Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Olayın seyri değişti

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün ölümünün ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporu sonuçlandı. Özellikle raporda vurgulanan bir detay, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Bilirkişi raporuna göre; Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi. Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter suçlamasıyla tutuklandı.

GÜLLÜ'NÜN İNTİHAR DÜŞÜNCESİNE YÖNELİK HİÇBİR BULGUYA RASLANMADI

Arabeskin ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.

Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Olayın seyri değişti

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ANNESİ GÜLLÜ'YÜ UYARMADI DA EKLENDİ

Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü camdan aşağıya attığını dile getirdikten sonra ev hapsi verilerek serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Olayın seyri değişti

Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine, "Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı." olarak aktardı.

Güllü'nün ölümünde "bilirkişi raporu" sonuçlandı! Olayın seyri değişti

Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

#yalova
#kasten öldürme
#Güllü
#Bilirkişi Raporu
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Magazin
