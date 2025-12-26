İstanbul'da bir garip kaza! Tıraş olurken araba çarptı

İstanbul Arnavutköy'de öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yolun aşağısına doğru kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre ilerleyen araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanına girdi. O sırada dükkanda tıraş olan müşteri ile berber yaralandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan berber Hasan Sancaktaroğlu, "Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi. El frenini çekmeyi unutmuş galiba. Ayağıma çarptı, hafif ezildi. Müşterimin de ufak tefek ezikleri var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı, malımıza oldu," dedi.

"KOLTUĞA ÇARPTI, BİZİ SAVURDU"

Tıraş olan müşteri Abdil Çelik, "Henüz yeni tıraşa başlamıştık, bir anda ses geldi. Araba dükkanın içinden çıktı. Koltuğa çarptı, bizi ileriye savurdu. O an ne olduğunu anlayamadık. Şoför yoktu, araç kendi kendine hareket etmiş," ifadelerini kullandı.