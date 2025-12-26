Amazon yanlışlıkla 215 bin TL'lik ürün gönderdiği müşteriye bakın ne dedi!

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon, yaptığı kargo hatasıyla bir müşterisini adeta zengin etti. İki adet SSD siparişi veren kullanıcı, kapısında binlerce dolar değerinde 20 adet ürün bulunca şaşkınlığını gizleyemedi. Reddit platformunda u/1trollzor1 kullanıcı adıyla paylaşım yapan vatandaş, Amazon'dan verdiği basit bir siparişin ardından başına gelen ilginç olayı duyurdu.

Kullanıcının aktardığı bilgilere göre, bilgisayarı için sadece iki adet NVMe SSD siparişi vermişti. Ancak kargoyu teslim alıp kutuları açtıktan sonra, sipariş edilenin tam on katı yani 20 adet yüksek performanslı disk ile karşılaştı.

SİPARİŞ ETTİĞİNİN 10 KATI GELDİ

Paylaşılan görseller incelendiğinde, yanlışlıkla gönderilen disklerin Samsung'un yeni nesil 9100 PRO serisi olduğu ve PCIe 5.0 teknolojisini barındırdığı görülüyor. Tanesi yaklaşık 250 dolar seviyesinde olan parçaların toplam değeri ise 5 bin doları yani güncel yaklaşık 215 bin TL'yi buluyor.

Kullanıcının eline geçen 20 adet 2TB kapasiteli disk, "hazine bulmuş gibi" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Donanımların toplam maliyeti düşünüldüğünde, ortaya çıkan rakamla RTX 5090 ekran kartı ve Ryzen 9800X3D işlemciye sahip üst düzey bir oyuncu bilgisayarı rahatlıkla toplanabiliyor.

AMAZON: "ÜRÜNLER SENDE KALSIN"

Olayın şokunu atlatan şanslı müşteri, durumu Amazon müşteri hizmetlerine bildirdiğini ifade etti. E-ticaret devinin yetkilileri ise yapılan lojistik hatasını kabul etmelerine rağmen, gönderilen fazla ürünlerin müşteride kalabileceğini belirtti.