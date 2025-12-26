Menü Kapat
 Murat Makas

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "ekran izni" tartışmasına ilişkin noktayı koydu. Faruk Acar, sosyal medyada yaptığı açıklamada; ''AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur.'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş vurgusu
Haber Merkezi
26.12.2025
26.12.2025
15:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faruk Acar, milli duruşa vurgu yaparak ''AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur.'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş vurgusu

MİLLİ DURUŞ VURGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar şu açıklamaları yaptı:

Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz.

AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir.

https://x.com/acarfaruka/status/2004500460233789665

Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır.

Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

