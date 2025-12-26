Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da nükleer ve yerli üretim şahlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2035 hedefleri doğrultusunda büyüme patikasına girdiğini belirterek, "Yenilenebilirde 2026 yeni bir rekor yılı olacak. 2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği üreteceğiz. 2026 yılı Türkiye enerji sektörüne yoğun bir dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 15:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı'na katıldı. Bakan Bayraktar, petrolde ve doğalgazda Türkiye'nin 2016 yılında Milli Enerji ve Maden Politikası ile bir strateji ortaya koyduğunu hatırlatarak, "2026 yılında bu strateji doğrultusunda yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Gabar'da artık plato üretime geldik, 80 bin varillik bir üretim var burada. Şu anda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 insanımız orada çalışıyor. Bu hakikaten bölge için de çok önemli ve şu anda gündemimizin en önemli konularından biri olan 'Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini Gabar ile ortaya koyduk. Bölge terörden temizlendiğinde oradaki ekonomik değeri ortaya çıkarma imkanını göstermiş olduk" diye konuştu.

Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da nükleer ve yerli üretim şahlanıyor

Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılında yeni haberlerin olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Şu anda 4 milyon haneye sağladığımız ve günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküplük üretimi olan doğalgazı 2026 yılında iki katına çıkartmak istiyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da nükleer ve yerli üretim şahlanıyor

GÜNDE 40-45 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ

2028 yılının önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Bayraktar, "Doğalgaz üretimimiz 4 katına çıkacak. Türkiye Sakarya Gaz Sahası'nda günde 40-45 milyon metreküp doğalgaz üretecek. Biz 2028'de yeni hiçbir şey olmazsa 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir milli petrol şirketine sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da nükleer ve yerli üretim şahlanıyor

"YURTDIŞINDA ÇOK DAHA AKTİF BİR MİLLİ PETROL ŞİRKETİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin doğalgaz ve petrol talebinin günlük 2 milyon varil olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim yeni bir hikaye yazmamız lazım. 2026 yılını bu anlamda hem sonuç hem de başlangıç anlamında çok önemli buluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçtiğimiz yıllarda çok önemli diploması atağı yaptı. Yurtdışında çok daha aktif bir milli petrol şirketi hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da nükleer ve yerli üretim şahlanıyor

Somali'de 2026 yılında ilk sondajı yapacaklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Pakistan'da çok kısa bir süre önce 3 tane offshore sahasında 2 tane de onshore sahasında ortalık yaptık ve orada da 2026 yılında inşallah sondaja başlıyoruz. 2026 yılı ilk yatay sondaj ve çatlatma yönteminin kullanıldığı yıl olacak. Burada elde edilebilecek bir başarı bizim petrol ve doğalgaz sektörümüzde oyun değiştirebilecek bir etkisi olabilir. Bunu 2026 yılında Trakya bölgesine taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da nükleer ve yerli üretim şahlanıyor

AKKUYU İÇİN KRİTİK VİRAJ

Bakan Bayraktar, "2016 yılında Türkiye'nin 30 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe çıktı. Biz bunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 200 milyon metreküpe çıkartmak istiyoruz. 2026 bizim için önemli bir yıl olacak. 2026 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği üreteceğiz. 2026 yılı Türkiye enerji sektörüne yoğun bir dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısı bu tarihe dikkat! İslam Memiş 'Üzgünüm şampiyon' diyerek duyurdu
Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.