Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Batman filmlerini aratmayan uçan otomobil üretime girdi: İşte Alef Model A fiyatı ve özellikleri

ABD merkezli Alef Aeronautics şirketi, hem karada giden hem de dikey havalanabilen uçan otomobili Model A'nın üretimine başladı. Batman filmlerini andıran ve 299 bin dolar fiyat biçilen araç, şimdiden 3 bin 500'ün üzerinde ön sipariş aldı. İşte Alef Model A fiyatı ve teknik özellikleri!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 14:43

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Mateo şehrinde bulunan havacılık girişimi Alef Aeronautics, 2015 yılından beri üzerinde çalıştığı "uçan araba" projesini gerçeğe dönüştürmek adına dev bir adım attı.

Dört girişimcinin altı ayda bitirmeyi planladığı ancak gerçeğin çok daha karmaşık olduğu anlaşılan süreç meyvelerini vermeye başladı. Hem karayolunda gidebilen hem de dikey kalkış yapabilen aracın üretimine Aralık 2025 başı itibarıyla start verildi.

Batman filmlerini aratmayan uçan otomobil üretime girdi: İşte Alef Model A fiyatı ve özellikleri

300 BİN DOLARLIK FİYATA RAĞMEN BİNLERCE SİPARİŞ ALDI

SlashGear'ın haberine göre, tamamen elektrikli bir altyapıya sahip olan Alef Model A, tasarımıyla Batman filmlerindeki araçları andırıyor. 300 bin dolarlık yüksek fiyat etiketine rağmen şimdiden 3 bin 500 ön sipariş almayı başardı. Şirket yetkilileri, seri üretime geçilmesiyle fiyatların kompakt otomobil seviyelerine düşeceği konusunda iddialı.

Batman filmlerini aratmayan uçan otomobil üretime girdi: İşte Alef Model A fiyatı ve özellikleri

HEM KARADA HEM HAVADA GİDEBİLİYOR

Model A, karayolunda yüzde 100 sürüş kabiliyetine sahip olsa da yerdeki hızı saatte yaklaşık 40 kilometreyi geçmiyor. Şirket bundan daha hızlı gitmek isteyen sürücülerin havalanmayı tercih edeceğini varsayıyor.

Üstelik Samson Switchblade gibi pist gerektiren rakiplerinin aksine, Alef Model A tıpkı helikopter gibi dikey olarak havalanıp inebiliyor. Üretim süreci ise oldukça titiz işliyor. Robotik ve el işçiliğinin bir arada kullanıldığı süreçte, her bir araç üretim aşamasında defalarca test uçuşuna tabi tutuluyor.

Sürücü koltuğunun etrafındaki ağ yapılı gövdeye yerleştirilmiş sekiz pervaneye sahip olan araç, havalandığında gövdesini döndürerek yan kısımlarını kanatlara dönüştürüyor ve sürücü kabini bir kokpit pozisyonunu alıyor.

Batman filmlerini aratmayan uçan otomobil üretime girdi: İşte Alef Model A fiyatı ve özellikleri

MEVZUAT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Şirket, üretilen ilk araçları "Beta test kullanıcıları" olarak adlandırdığı erken destekçilerine teslim etmeyi planlıyor. Satın almak isteyenler ise Alef'in internet sitesi üzerinden 150 dolar kapora ile genel sıraya veya 1.500 dolar ile öncelikli sıraya girebiliyor.

Ancak seri üretimin önündeki en büyük engel: yasalar. Uçan arabalar için henüz net bir yasal düzenleme bulunmuyor. Sürücülerin pilot lisansına ihtiyaç duyup duymayacağı veya aracın bir "hava taşıtı" mı yoksa "drone" mu sayılacağı konusundaki belirsizlik ise halen devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinliler Samsung'dan teknoloji çalarken yakalandı! Sorumlulara ağır ceza
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.