Batman filmlerini aratmayan uçan otomobil üretime girdi: İşte Alef Model A fiyatı ve özellikleri

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Mateo şehrinde bulunan havacılık girişimi Alef Aeronautics, 2015 yılından beri üzerinde çalıştığı "uçan araba" projesini gerçeğe dönüştürmek adına dev bir adım attı.

Dört girişimcinin altı ayda bitirmeyi planladığı ancak gerçeğin çok daha karmaşık olduğu anlaşılan süreç meyvelerini vermeye başladı. Hem karayolunda gidebilen hem de dikey kalkış yapabilen aracın üretimine Aralık 2025 başı itibarıyla start verildi.

300 BİN DOLARLIK FİYATA RAĞMEN BİNLERCE SİPARİŞ ALDI

SlashGear'ın haberine göre, tamamen elektrikli bir altyapıya sahip olan Alef Model A, tasarımıyla Batman filmlerindeki araçları andırıyor. 300 bin dolarlık yüksek fiyat etiketine rağmen şimdiden 3 bin 500 ön sipariş almayı başardı. Şirket yetkilileri, seri üretime geçilmesiyle fiyatların kompakt otomobil seviyelerine düşeceği konusunda iddialı.

HEM KARADA HEM HAVADA GİDEBİLİYOR

Model A, karayolunda yüzde 100 sürüş kabiliyetine sahip olsa da yerdeki hızı saatte yaklaşık 40 kilometreyi geçmiyor. Şirket bundan daha hızlı gitmek isteyen sürücülerin havalanmayı tercih edeceğini varsayıyor.

Üstelik Samson Switchblade gibi pist gerektiren rakiplerinin aksine, Alef Model A tıpkı helikopter gibi dikey olarak havalanıp inebiliyor. Üretim süreci ise oldukça titiz işliyor. Robotik ve el işçiliğinin bir arada kullanıldığı süreçte, her bir araç üretim aşamasında defalarca test uçuşuna tabi tutuluyor.

Sürücü koltuğunun etrafındaki ağ yapılı gövdeye yerleştirilmiş sekiz pervaneye sahip olan araç, havalandığında gövdesini döndürerek yan kısımlarını kanatlara dönüştürüyor ve sürücü kabini bir kokpit pozisyonunu alıyor.

MEVZUAT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Şirket, üretilen ilk araçları "Beta test kullanıcıları" olarak adlandırdığı erken destekçilerine teslim etmeyi planlıyor. Satın almak isteyenler ise Alef'in internet sitesi üzerinden 150 dolar kapora ile genel sıraya veya 1.500 dolar ile öncelikli sıraya girebiliyor.

Ancak seri üretimin önündeki en büyük engel: yasalar. Uçan arabalar için henüz net bir yasal düzenleme bulunmuyor. Sürücülerin pilot lisansına ihtiyaç duyup duymayacağı veya aracın bir "hava taşıtı" mı yoksa "drone" mu sayılacağı konusundaki belirsizlik ise halen devam ediyor.