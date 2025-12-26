Milli Savunma Bakanlığı 1349 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Personel alımı kadroları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.
MSB'ye 691, Genelkurmay Başkanlığı'na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel de istihdam edilecek. Başvuru şartları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Devlet memuru ünvanıyla MSB'ye 58, Genelkurmay Başkanlığı'na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak. Başvurular ise bugün itibarıyla başladı. İlana başvurular 26 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.