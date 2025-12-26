Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Milli Savunma Bakanlığı 1349 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Personel alımı kadroları

Milli Savunma Bakanlığı 1349 sözleşmeli personel alımı yapacak. Binlerce kişinin başvuru yapacağı MSB personel alımı başvuru tarihleri de duyuruldu. Başvurular bugün itibarıyla başlarken Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı 1349 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Personel alımı kadroları
MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1349 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MSB'ye 691, Genelkurmay Başkanlığı'na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel de istihdam edilecek. Başvuru şartları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı 1349 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Personel alımı kadroları

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Devlet memuru ünvanıyla MSB'ye 58, Genelkurmay Başkanlığı'na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak. Başvurular ise bugün itibarıyla başladı. İlana başvurular 26 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

#Yaşam
