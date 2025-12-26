Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Pazar günü marketler kapanacak mı?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması fikri ortaya atılırken binlerce kişinin gündeminde zincir marketler pazar günü kapanacak mı sorusu yer aldı.

Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Pazar günü marketler kapanacak mı?
26.12.2025
13:56
26.12.2025
13:56

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde dün düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardı. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Pazar günü marketler kapanacak mı?

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPANACAK MI?

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bugün çeşitli basın ve yayın organlarında, esnafın ve perakendecinin pazar günü kapalı olması yönünde bir anlaşmaya varıldığına dair haberler yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Türkiye genelinde organize perakendenin gıda ve gıda dışı alanlarda yüzde 90'ının üzerinde bir bölümünü temsil eden; sektörün çatı kuruluşu olan ve yedi dernekten oluşan TAMPF olarak, zincir marketlerin Pazar günü kapatılmasına yönelik hernagi bir kararımız ya da görüş birliğimiz bulunmadığını kamuoyuna önemle bildiririz. Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler; haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır."

#Yaşam
