Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin 'Donbass' konusunda ısrarcı olmayabilir ama toprak takasından vazgeçmiyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken Donbass krizi yeniden patlak verdi. Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass dışında bir başka toprak takasına da açık olduğunu aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Putin 'Donbass' konusunda ısrarcı olmayabilir ama toprak takasından vazgeçmiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 13:06

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları arasında yer alan Donbass dışında bir başka yerden toprak takasına razı olduğu öne sürüldü. Rus ekonomi ve politika gazetelerinden Kommersant'ın Kremlin Sarayı muhabiri Andrei Kolesnikov'un haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Aralık'ta Kremlin'de iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bazı bölgelerin takas edilmesine açık olabileceğini, ancak Donbass'ın tamamını istediğini söyledi.

Putin 'Donbass' konusunda ısrarcı olmayabilir ama toprak takasından vazgeçmiyor

''DONBAS DIŞINDA DA TOPRAK TAKASI OLABİLİR''

Habere göre Putin, toplantıda üst düzey iş insanlarına planın detaylarını anlattı. Haberde, "Vladimir Putin, Rus tarafının Anchorage'da (Alaska) verdiği tavizleri hala vermeye hazır olduğunu, yani 'Donbas bizimdir' dediğini belirtti" ifadeleri kullanıldı. Putin'in Donbass hariç "kısmi bir toprak takası ihtimalini de göz ardı etmediği" belirtildi.

Putin 'Donbass' konusunda ısrarcı olmayabilir ama toprak takasından vazgeçmiyor

Kommersant'a göre Putin iş adamlarıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Santrali konusunu da gündeme getirdi. Putin, nükleer santralin Rusya-ABD ortaklığıyla yönetilmesinin görüşüldüğünü söyledi. Putin ayrıca ABD'nin santralin yakınlarında kripto para madenciliğiyle ilgilendiğini ve santralin Ukrayna'ya kısmen tedarik sağlamak için kullanılması gerektiğini dile getirdi.

DONBASS KRİZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Miami'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek 20 maddelik bir planı sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaştığını söylemişti. Ancak Zelenskiy, Ukrayna ve ABD'nin, Donbass'ta hala Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgeleri Rus güçlerine devretmesi veya Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santralinin geleceği konusunda ortak bir zemin bulamadığını ifade etmişti.

Putin 'Donbass' konusunda ısrarcı olmayabilir ama toprak takasından vazgeçmiyor

Rusya, 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın tamamını, Donbass'ın yaklaşık yüzde 90'ını, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75'ini ve Harkov, Sumy, Mikolayiv, Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük kısımlarını kontrolünde bulunduruyor. Putin 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının 2024'te ortaya koyduğu şartlar temelinde yapılması gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Bu şartlar ise Ukrayna'nın Donbass, Zaporijya, Herson bölgelerinin tamamından çekilmesi ve NATO'ya katılma amacından resmen vazgeçmesiydi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya Soyuz-2.1a roketini Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlattı!
Rusya Tu-95m bombardıman uçaklarını havalandırdı! Bölgede tansiyon yüksek
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.