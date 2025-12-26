Menü Kapat
Hava Durumu
Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor! Kış ayının korkusu kapıya dayandı: 'Konu organların kesilmesine kadar gider'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de birçok il için kar yağışı uyarısı verdi. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşecek, yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. Uzmanlar ise soğuk ısırması olarak bilinen 'Frostbite' hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Muhammed Burak Yücel müdahale edilmeyen vakaların ampütasyona kadar gidebileceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul dahil yurdun büyük bir kısmında kar yağışının görüleceğini bildirdi. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı bastıracak. Hasretle beklenen kar yağışı haberleri vatandaşlar sevindirirken uzmanından da kritik uyarılar geldi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, soğuk ısırmasına dikkat çekti.

Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor! Kış ayının korkusu kapıya dayandı: 'Konu organların kesilmesine kadar gider'

"BURUN, KULAK, EL VE AYAK PARMAKLARI"

Soğuk havalarda uzun süre kalındığında soğuk ısırması durumunun ortaya çıkabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, "Tabi toplumda soğuk ısırması olarak bilinen esasta literatürde 'Frostbite' olarak tanımlanmış rahatsızlık genelde sıfır derecenin altındaki havalara yoğun maruz kaldığında dokularda ve hücrelerde meydana gelen iskemik yani beslenme bozukluğuna bağlı meydana gelen tabloyu tanımlamak için kullanılan bir tanımdır. Özellikle yoğun soğuk havalara uzun süre maruz kalındığında, yahut yoğun alkol kullanımından sonra yine soğuk havalarda uzun süre kalındığında, işte askerler ve dağcılar gibi risk grupları var. Akral bölgeler dediğimiz yani burun, kulak, el ve ayak parmakları gibi bölgeler esasında soğuk ısırmasında en sık etkilenmesini beklediğimiz bölgelerdir. Genelde klinik muayenelerde biz gördüğümüz tabii ki bu etkilenen dokularda karıncalanma, uyuşma ve yer yer solukluk hissini hastalarımızda görmekteyiz. Bununla birlikte daha hafif frostbite yani soğuk ısırması vakalarında genelde derinin rengi daha beyaz gri iken daha uzun süreli soğuğa maruz kalma ve dokunun beslenmesinin bozulması ile birlikte deri renginin daha çok mavi-mor renge doğru değiştiğini beslenmenin bozulmasına paralel olarak bir sertlik dokuda hissediyoruz ve ileri vakalarda tabii gül dediğimiz bu sıvı oluşumları ve veziküller de ciltte görülebiliyor" dedi.

Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor! Kış ayının korkusu kapıya dayandı: 'Konu organların kesilmesine kadar gider'

"ORGANLARIN KESİLMESİNE KADAR GİDEBİLİR"

Yücel, ısıtılan organın yeniden soğuğa maruz bırakılmasının ampütasyona kadar gidebileceğini söyleyerek, "En ileri vakalarda da en şiddetli vakalarda da sinirlerin etkilenmesine bağlı biz hissizlik etkilenen ekstremitelerde ve organlarda görmekteyiz. Tabi burada en önemli şey tedavide hastalarımızın şunlara dikkat etmesi lazım. Burada en yanlış yapılan şey hastanın etkilenen organını ısıttıktan sonra tekrardan eğer soğuk maruziyeti olacaksa bu en yapılmaması gereken şeydir. Yani etkilenen organın çok daha kötü yani amputasyona yani derinin kaybına kadar girebilecek komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla tedavide uygulamamız gereken en önemli şey önce soğuk maruziyetini hastalarımızdan hemen kesmek ve bununla birlikte 37-39 derece gibi sıcaklıklardaki suya etkilenen organı maruz bırakarak 20-30 dakika gibi ve sonradan tekrardan soğuğa maruz kalmayacak şekilde tedavi algoritmasını biz başlatıyoruz. Bununla birlikte herhangi bir etkilerini organı ısı kaynağına maruz bırakmak, işte ateşle ısıtmaya çalışmak, ovalamak bunlar yapmamamız gereken davranışlardandır. Bazı vakalarda ilaç tedavisi de kullanabiliyoruz. Daha ileri vakalarda mikro pıhtılar oluşup artık organların amputasyonuna yani kesilmesi ne kadar gidecek olan şiddetli vakalarda ise trombolitik ajanları biz tercih ediyoruz. Ne önlemler alabiliriz bunu da konuşmak gerekirse tabi ki sıkı giyinmek bazı anemik hastalarımız mesela bu açıdan biraz daha risk altındadır diyebiliriz. Oksijenin dokulara taşıdığı besin miktarı da bozulduğundan dolayı kat kat giyinmek belki bu tarz hastalarda biraz daha önleme yönelik konuşabiliriz. Bununla birlikte tabi termal çoraplar, eldiven ve bere kullanımı soğuk havalarda özellikle parmakları sürekli bu az önce bahsettiğimiz risk gruplarında sürekli hareket ettirmek, aşırı soğuğa maruz kalmamak da ne hastalarımıza önermemiz gereken tedbirler arasındadır diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor! Kış ayının korkusu kapıya dayandı: 'Konu organların kesilmesine kadar gider'
