TGRT Haber
Medya
 Dilek Ulusan

Türkiye’nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı

Türkiye’nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye’nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı
Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın “milli formayı giymek gibi” olduğunu vurguladı.

Ersoy, küresel turizm anlayışının artık yalnızca destinasyon seçimiyle sınırlı olmadığını belirterek turizmin bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü ifade etti.

TÜRK DİZİLERİNİN KÜRESEL GÜCÜ TANITIM STRATEJİSİNİN MERKEZİNDE
Ersoy, Türkiye’nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini, yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri konumunda olduğunu ve dizi ihracatında Amerika ile İngiltere’y’le birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri hâline geldiğini vurguladı.

Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izleyici tarafından takip edildiğini belirten Ersoy, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını kaydetti. Ersoy, bu gücün Türkiye’nin sahip olduğu en etkili tanıtım ve yumuşak güç unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı

TGA DİZİLERİ İLE TANITIMDA YENİ SAYFA

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bugüne kadar 200’e yakın ülkede tanıtım yapıldığını, GoTürkiye markasının 10 dilde yayın yapan küresel bir platform hâline geldiğini aktardı.

Dijital tanıtımda ulaşılan 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenme rakamlarının ardından, tanıtımda yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Ersoy, mini dizi formatının bu vizyonun merkezinde yer aldığını söyledi. Reklam filmlerinin yanına hikâye odaklı, sinematik kalitesi yüksek mini dizilerin eklendiğini ifade eden Ersoy, bu modelin dünya tanıtım tarihinde yenilikçi bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye’nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı

DÖRT MİNİ DİZİ, YÜZ MİLYONLARCA GÖSTERİM

Yeni strateji kapsamında bugüne kadar dört mini dizinin hayata geçirildiğini belirten Ersoy, 5 Haziran’da yayımlanan “Antalya Gambit”, 18 Haziran’da yayımlanan “İstanbul My Love”, 29 Kasım’da yayımlanan “Hidden Lover”, 11 Aralık’ta yayımlanan “An Istanbul Story” adlı yapımların, Antalya ve İstanbul’un kültürel, doğal ve tarihî zenginliklerini dünyaya tanıttığını söyledi.

İlk iki mini dizinin 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim elde ettiğini açıklayan Ersoy, “Hidden Lover”ın 251 milyon, “An Istanbul Story”nin ise kısa sürede 156 milyon gösterime ulaştığını ifade etti.

Dizi Sektörüne Yeni Destek Mekanizması
Bakan Ersoy, konuşmasında dizi sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizmasını da duyurdu. Buna göre, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımlar, Bakanlık tarafından desteklenecek.

Bakan Ersoy, destek sürecinin, kurulacak özel bir komisyon tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında ayağa kaldırılan antik kentlere ve ören yerlerine de değinen Ersoy, gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti.

Türkiye’nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı

TANITIMDA ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK

Bakan Ersoy, mini dizilerde yer almanın ülke tanıtımı açısından taşıdığı öneme de dikkat çekerek bu yapımlarda görev alan sanatçılar ve yapım ekipleri için “milli formayı giymek gibi” ifadesini kullandı. Ersoy, görev alan yapımcılar, sanatçılar, senaristler, müzisyenler ve kamera arkası ekiplerinin, Türkiye’nin tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Bakan Ersoy, yeni tanıtım stratejisinin hayırlı olmasını diledi ve projelere katkı sunan yapımcılara, sanatçılara ve sektör emekçilerine teşekkür etti.

Türkiye’nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı
