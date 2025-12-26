Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Aralık 26, 2025 11:59
1
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Financial Times’ın yeni raporuna göre Binance, 2023’teki rekor para cezası ve uzlaşmaya rağmen, terörle bağlantılı olabilecek işlemleri içeren yüz milyonlarca dolarlık transferi işlemeye devam etti.

2
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Kripto para borsası Binance, 2023’te kara para aklamayla mücadeledeki eksiklikleri nedeniyle ABD makamlarıyla uzlaşmaya varıp 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesine rağmen, şüpheli para hareketlerini işlemeye devam etmekle suçlanıyor. Financial Times’ın pazartesi sabahı yayımladığı yeni araştırma, bu durumun hâlâ sürdüğüne işaret ediyor.

3
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

UZLAŞMADAN SONRA DA SÜREN RİSKLİ İŞLEMLER

Gazetenin ulaştığı verilere göre, Binance’te yer alan 13 ayrı hesap üzerinden toplam 1,7 milyar dolarlık transfer yapıldı. Bu tutarın 144 milyon dolarlık kısmı, uzlaşma anlaşmasından sonraki dönemde gerçekleşti. Hesapların bir bölümünün, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen adreslerle işlem yaptığı belirtildi.

4
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Raporda, uzlaşmanın bir parçası olarak sona erdirilmesi gereken uygulamaların fiilen sürdüğü vurgulanıyor. Özellikle, hesap sahibine ait kişisel bilgilerle örtüşmeyen kişilerin hesapları kullanabilmesi ve kaynağı belirsiz fon girişleri dikkat çekiyor.

DOSYALARDAKİ “KIRMIZI BAYRAKLAR”

Örnekler oldukça çarpıcı. Brezilyalı bir erkeğe ait hesapta, 20 yılı aşkın süredir güncellenmemiş ve doğum tarihi dahi okunamayan bir kimlik belgesi yer alıyor. Bu hesaba, aralarında El-Kaide bağlantılı adreslerden geldiği iddia edilenler de olmak üzere, 10 milyon dolardan fazla kripto varlık girişi yapılmış.

5
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Bir başka hesap ise Venezuelalı bir kadına ait. Bu hesapta, 14 ayda tam 647 kez banka bilgisi değiştirildiği görülüyor. Söz konusu hesaptan geçen toplam tutarın 100 milyon doları aştığı ifade ediliyor.

Verileri inceleyen kara para aklamayla mücadele uzmanı avukatlar, bu tür hareketlerin geleneksel bankacılık sisteminde anında alarm yapacağını söylüyor. Açıkçası, rapora göre “kırmızı bayraklar” fazlasıyla belirgin.

6
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

BİNANCE’TEN SERT TEPKİ

Financial Times’ın yorum talebine cevap veren Binance ise iddiaları “son derece sansasyonel” olarak nitelendirdi. Şirket, uyum ve denetim süreçlerini güçlendirdiğini savunuyor.

Bu haber, geçen ay Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunun yayımladığı ve Binance dahil bazı küresel kripto borsalarının kara para aklamayla mücadelede yetersiz kaldığını ileri süren başka bir raporun ardından geldi.

7
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

SİYASET, AFLAR VE ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

Gelişmeler, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesinin hemen sonrasına denk geldi. Zhao’nun, görevdeyken gevşek denetim politikalarındaki rolü nedeniyle affedilmesi, ciddi yolsuzluk ve çıkar çatışması eleştirilerine yol açtı.

8
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Eleştirilerin merkezinde, Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial ile Binance arasındaki iş ilişkileri bulunuyor. İddiaya göre, World Liberty Financial’ın USD1 adlı stabilcoini üzerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık bir iş hacmi söz konusu. CoinDesk’e göre iki şirket arasındaki entegrasyonlar son dönemde daha da arttı.

Trump’ın, Biden dönemindeki sıkı kripto düzenlemelerini tersine çevirirken memecoin’ler ve tokenize gayrimenkul projeleri gibi farklı kripto girişimlerinde yer alması da tartışmaları büyütüyor.

9
Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

AFFEDİLENLER VE EDİLMEYENLER

Öte yandan, gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet’ın kurucularından Keonne Rodriguez, kullanıcı fonlarını hiç tutmamasına rağmen kara para aklama suçlamalarıyla beş yıllık hapis cezasının infazına başladı. Eleştirmenler, Trump ailesiyle herhangi bir ticari bağları olmadığı için Samourai geliştiricilerinin af taleplerinin karşılıksız kaldığını savunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.