Binance, uzlaşma sonrası şüpheli işlem:  144 milyon dolar dikkat çekti

Financial Times’ın yeni raporuna göre Binance, 2023’teki rekor para cezası ve uzlaşmaya rağmen, terörle bağlantılı olabilecek işlemleri içeren yüz milyonlarca dolarlık transferi işlemeye devam etti.
Kripto para borsası Binance, 2023’te kara para aklamayla mücadeledeki eksiklikleri nedeniyle ABD makamlarıyla uzlaşmaya varıp 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesine rağmen, şüpheli para hareketlerini işlemeye devam etmekle suçlanıyor. Financial Times’ın pazartesi sabahı yayımladığı yeni araştırma, bu durumun hâlâ sürdüğüne işaret ediyor.
Gazetenin ulaştığı verilere göre, Binance’te yer alan 13 ayrı hesap üzerinden toplam 1,7 milyar dolarlık transfer yapıldı. Bu tutarın 144 milyon dolarlık kısmı, uzlaşma anlaşmasından sonraki dönemde gerçekleşti. Hesapların bir bölümünün, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen adreslerle işlem yaptığı belirtildi.
Raporda, uzlaşmanın bir parçası olarak sona erdirilmesi gereken uygulamaların fiilen sürdüğü vurgulanıyor. Özellikle, hesap sahibine ait kişisel bilgilerle örtüşmeyen kişilerin hesapları kullanabilmesi ve kaynağı belirsiz fon girişleri dikkat çekiyor.
Örnekler oldukça çarpıcı. Brezilyalı bir erkeğe ait hesapta, 20 yılı aşkın süredir güncellenmemiş ve doğum tarihi dahi okunamayan bir kimlik belgesi yer alıyor. Bu hesaba, aralarında El-Kaide bağlantılı adreslerden geldiği iddia edilenler de olmak üzere, 10 milyon dolardan fazla kripto varlık girişi yapılmış.
Bir başka hesap ise Venezuelalı bir kadına ait. Bu hesapta, 14 ayda tam 647 kez banka bilgisi değiştirildiği görülüyor. Söz konusu hesaptan geçen toplam tutarın 100 milyon doları aştığı ifade ediliyor.
Verileri inceleyen kara para aklamayla mücadele uzmanı avukatlar, bu tür hareketlerin geleneksel bankacılık sisteminde anında alarm yapacağını söylüyor. Açıkçası, rapora göre “kırmızı bayraklar” fazlasıyla belirgin.
Financial Times’ın yorum talebine cevap veren Binance ise iddiaları “son derece sansasyonel” olarak nitelendirdi. Şirket, uyum ve denetim süreçlerini güçlendirdiğini savunuyor.
Bu haber, geçen ay Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunun yayımladığı ve Binance dahil bazı küresel kripto borsalarının kara para aklamayla mücadelede yetersiz kaldığını ileri süren başka bir raporun ardından geldi.
Gelişmeler, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesinin hemen sonrasına denk geldi. Zhao’nun, görevdeyken gevşek denetim politikalarındaki rolü nedeniyle affedilmesi, ciddi yolsuzluk ve çıkar çatışması eleştirilerine yol açtı.
Eleştirilerin merkezinde, Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial ile Binance arasındaki iş ilişkileri bulunuyor. İddiaya göre, World Liberty Financial’ın USD1 adlı stabilcoini üzerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık bir iş hacmi söz konusu. CoinDesk’e göre iki şirket arasındaki entegrasyonlar son dönemde daha da arttı.
Trump’ın, Biden dönemindeki sıkı kripto düzenlemelerini tersine çevirirken memecoin’ler ve tokenize gayrimenkul projeleri gibi farklı kripto girişimlerinde yer alması da tartışmaları büyütüyor.
Öte yandan, gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet’ın kurucularından Keonne Rodriguez, kullanıcı fonlarını hiç tutmamasına rağmen kara para aklama suçlamalarıyla beş yıllık hapis cezasının infazına başladı. Eleştirmenler, Trump ailesiyle herhangi bir ticari bağları olmadığı için Samourai geliştiricilerinin af taleplerinin karşılıksız kaldığını savunuyor.